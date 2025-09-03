जेल से छूटते ही 6 साल पुरानी प्रेमिका से मिला प्रेमी और फिर कर दिया कांड

MP News: जेल से छूटने के बाद प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। सोमवार रात राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र के कजलीखेड़ा में आरोपी सोनू सेन ने अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया था। आपसी विवाद के बाद उस पर कैंची से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद वह फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत कोलार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत नाजुक है। सूचना पर पहुंची कोलार पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि सोनू और पीड़िता के बीच 2019 से संबंध थे। आरोपी सोनू युवती को भगाकर ले गया था। इसके बाद युवती के परिजन ने थाने में शिकायत की थी। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। आरोपी के जेल जाने के बाद युवती के परिवार वालों ने 2024 में उसे अपने घर बुला लिया था और सोनू से दूर रहने को कहा। इसी बात को लेकर सोनू और युवती के बीच तनाव बना हुआ था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी सोनू कुछ दिन पहले ही जेल से बाहर आया था। सोमवार रात आरोपी ने युवती को मिलने के लिए कजलीखेड़ा में बुलाया था। इस दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। इस पर सोनू ने कैंची से उस पर वार कर लहूलुहान कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया तो आरोपी सोनू मौके से भाग गया।
सूचना मिलने पर कोलार पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवती को अस्पताल भिजवाया। डॉक्टरों के अनुसार युवती के शरीर पर कई गंभीर चोटें आई हैं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने पीड़िता के बयान और परिजनों की शिकायत पर आरोपी सोनू सेन के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई हैं।