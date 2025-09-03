जेल से छूटते ही 6 साल पुरानी प्रेमिका से मिला प्रेमी और फिर कर दिया कांड

MP News: जेल से छूटने के बाद प्रेमी ने प्रेमिका पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। सोमवार रात राजधानी भोपाल के कोलार क्षेत्र के कजलीखेड़ा में आरोपी सोनू सेन ने अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया था। आपसी विवाद के बाद उस पर कैंची से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद वह फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने उसे तुरंत कोलार स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत नाजुक है। सूचना पर पहुंची कोलार पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।