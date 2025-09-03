अनोखे अंदाज में किसानों का विरोध प्रदर्शन, प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग, ये है वजह

MP News:मध्यप्रदेश के नीमच जिले के जावद तहसील अंतर्गत ग्राम पालराखेड़ा के किसानों ने खरीफ सीजन में सोयाबीन फसल को हुए भारी नुकसान को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सूखी हुई सोयाबीन की फसल को फूलमाला पहनाई, अगरबत्ती लगाई और “जय जवान मर गया किसान” के नारे लगाते हुए सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अनोखे प्रदर्शन ने प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा।