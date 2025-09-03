अनोखे अंदाज में किसानों का विरोध प्रदर्शन, प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग, ये है वजह

MP News:मध्यप्रदेश के नीमच जिले के जावद तहसील अंतर्गत ग्राम पालराखेड़ा के किसानों ने खरीफ सीजन में सोयाबीन फसल को हुए भारी नुकसान को लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सूखी हुई सोयाबीन की फसल को फूलमाला पहनाई, अगरबत्ती लगाई और “जय जवान मर गया किसान” के नारे लगाते हुए सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अनोखे प्रदर्शन ने प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा।
किसानों का कहना है कि इस वर्ष गांव में सोयाबीन फसल पर पीला मोजेक रोग फैलने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। रोग के चलते पौधे सूखने लगे हैं और फलन नहीं हो रहा, जिससे किसानों को भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद राजस्व विभाग ने अब तक न तो खेतों का निरीक्षण किया है और न ही फसल नुकसान का सर्वे।
ग्रामीण किसानों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि तत्काल फसल नुकसान का सर्वे कराकर बीमा और मुआवजा राशि प्रदान की जाए। किसानों का कहना है कि जब प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा, तब उन्होंने सोए हुए अधिकारियों को “जगाने” के लिए हनुमान चालीसा पाठ कर यह विरोध प्रदर्शन किया।
इस मामले में एसडीएम संजीव साहू ने कहा कि किसानों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर संज्ञान लिया गया है। जिले में प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा और जल्द ही खेतों का निरीक्षण कर फसल नुकसान का आकलन कराया जाएगा।