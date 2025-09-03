Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

पटवारियों का कार्यक्षेत्र होगा छोटा, तय होंगी नई जिम्मेदारियां

MP News: पटवारियों का कार्यक्षेत्र छोटा कर इसे पूरी तरह डिजिटली किया जा रहा है। इसके तहत जिले में पटवारियों की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। ये पटवारी कैडर रिव्यू प्रोजेक्ट से संभव होगा।

भोपाल

Avantika Pandey

Sep 03, 2025

Big news for Patwaris
Big news for Patwaris (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: पटवारियों(Patwari) का कार्यक्षेत्र छोटा कर इसे पूरी तरह डिजिटली किया जा रहा है। इसके तहत जिले में पटवारियों की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। ये पटवारी कैडर रिव्यू प्रोजेक्ट से संभव होगा। भोपाल में अभी इनकी संख्या 200 के करीब है जो बढ़कर 300 से 400 तक हो जाएगी। अगस्त में ही इसे लॉन्च किया गया है। प्रशासनिक सुधारों के तहत ऐसा किया जा रहा है। अभी पटवारियों के पास जिले में एक ग्राम पंचायत के करीब तीन से चार गांव है आगामी दिनों में एक ग्राम पंचायत में दो पटवारी तक हो सकते हैं। लोगों को जमीन से जुड़ी दिक्कतें खत्म करने के साथ ही रेकॉर्ड को अपडेट रखने के लिए होगा।

ये होगा कैडर रिव्यू

  • कर्मचारियों की संख्या व संरचना में संतुलन बनाएंगे। पुराने ढांचे में पटवारियों की संख्या कम है तो कहीं ज्यादा।
  • जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार पदों का पुनर्वितरण होगा। इससे ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में काम का बोझ संतुलित होगा।
  • नामांतरण, खसरा खतौनी, ऋण पुस्तिका, भू-अधिकार प्रमाणपत्र जैसे काम ऑनलाइन माध्यम से सामय पर मिलेंगे। भ्रष्टाचार और देरीकी संभावना कम होगी।
  • डिजिटल रेकॉर्ड प्रबंधन के तहत पटवारियों को जीआइएस, ड्रोन्स और डिजिटल नक्शों की मदद से भूमि सर्वे और रेकार्ड अपडेट करने की सुविधा मिलेगी। किसानों को सही नक्शे और रेकॉर्ड आसानी से उपलब्ध होंगे।
  • राजस्व वसूली और भूमि विवाद समाधान में सुधार होगा।

आदेश जारी

पटवारी कैडर रिव्यू करना है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। छोटे कार्यक्षेत्र में हर व्यक्ति तक राजस्व सुविधा पहुंचेगी।- आरके कौल, अपर सचिव, राजस्व विभाग

Published on:

03 Sept 2025 08:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पटवारियों का कार्यक्षेत्र होगा छोटा, तय होंगी नई जिम्मेदारियां

