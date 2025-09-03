पटवारियों का कार्यक्षेत्र होगा छोटा, तय होंगी नई जिम्मेदारियां

MP News: पटवारियों(Patwari) का कार्यक्षेत्र छोटा कर इसे पूरी तरह डिजिटली किया जा रहा है। इसके तहत जिले में पटवारियों की संख्या भी दोगुनी हो जाएगी। ये पटवारी कैडर रिव्यू प्रोजेक्ट से संभव होगा। भोपाल में अभी इनकी संख्या 200 के करीब है जो बढ़कर 300 से 400 तक हो जाएगी। अगस्त में ही इसे लॉन्च किया गया है। प्रशासनिक सुधारों के तहत ऐसा किया जा रहा है। अभी पटवारियों के पास जिले में एक ग्राम पंचायत के करीब तीन से चार गांव है आगामी दिनों में एक ग्राम पंचायत में दो पटवारी तक हो सकते हैं। लोगों को जमीन से जुड़ी दिक्कतें खत्म करने के साथ ही रेकॉर्ड को अपडेट रखने के लिए होगा।