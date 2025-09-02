बंद कमरे में नरोत्तम मिश्रा, रीति पाठक समेत कई नेताओं से बातचीत, सियासी हलचल तेज

MP News: राजधानी भोपाल में भाजपा(MP BJP) के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दूसरे दिन सोमवार को पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा व सीधी विधायक रीति पाठक समेत अन्य नेताओं को बंद कमरे में सुना। जबकि आलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय को अपनी बात रखने का समय नहीं मिला। जिसके कारण उन्हें लौटना पड़ा। विधायक चिंतामणि उज्जैन में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। पूर्व में वह सदन में भी यह बात रख चुके हैं। बीएल संतोष दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को भोपाल में थे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत अन्य के साथ मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश संगठन व निगम मंडलों, प्राधिकरणों व निकायों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा की।
इसके बाद प्रदेश भाजपा संगठन में अलग-अलग दौर की वन-टू-वन चर्चा कर प्रदेश भाजपा के कामकाज का फीडबैक लिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली लौटने से पहले उन्होंने प्रदेश भाजपा को दो टूक कहा कि जल्द प्रदेश संगठन में व अन्य स्तर पर की जाने वाली नियुक्तियां करें और मुझे सूचित भी करेंगे। माना जा रहा है कि इसी माह नियुक्तियों का ताला खुलेगा।
प्रदेश दौरे के दूसरे दिन बीएल संतोष ने प्रदेश भाजपा कार्यालय(MP BJP) में कई नेताओं से मुलाकात की है। पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और सीधी से विधायक रीति पाठक से वन टू वन चर्चा की है। इसके अलावा भी प्रदेशभर से आए नेताओं को अलग-अलग समय दिया। लेकिन आलोट से भाजपा के विधायक चिंतामणि मालवीय को लंबे इंतजार के बाद पार्टी कार्यालय से बैरंग लौटा दिया गया। उन्हें मिलने का समय ही नहीं दिया गया। बता दें चिंतामणि लंबे समय से सदन और सड़क दोनों जगह पार्टी लाइन के विपरित जाकर बयानबाजी कर रहे है।
राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद भी लगातार जारी है। इसी क्रम में सीएम निवास में सीएम के साथ बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और प्रभारी महेंद्र सिंह के बीच राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा हुई है।
पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भाजपा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश टोली के सदस्यों की बीएल संतोष ने बैठक बुलाई। सभी बूथ और मंडलों में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
भाजपा ने जिला कार्यकारिणी घोषित करने शुरूआत रविवार से कर दी है। अब तक चार जिलों की कार्यकारिणी घोषित की जा चुकी है। जिसमें मऊगंज जिले के उपाध्यक्ष बनाए गए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम ने प्रदेश नेतृत्व को चिट्ठी लिखकर पद लेने से इनकार किया है। राहुल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र लिखकर पद छोड़ने की बात कही है।
राहुल गौतम ने अपने पत्र में लिखा है कि हजारों कार्यकर्ता मिलकर संगठन को मजबूत करते है। और विधानसभा में प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए समर्पण भाव से काम करते है। उन्हीं में से एक मैं भी अपने आप को मानता हूं। चूंकि संगठन में पदों की संख्या निश्चित है इस कारण सभी को अवसर एक साथ मिलना संभव नहीं हो सकता है। इस कारण अन्य कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देने की आवश्यकता है।