बंद कमरे में नरोत्तम मिश्रा, रीति पाठक समेत कई नेताओं से बातचीत, सियासी हलचल तेज

MP News: राजधानी भोपाल में भाजपा(MP BJP) के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने दूसरे दिन सोमवार को पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा व सीधी विधायक रीति पाठक समेत अन्य नेताओं को बंद कमरे में सुना। जबकि आलोट से विधायक चिंतामणि मालवीय को अपनी बात रखने का समय नहीं मिला। जिसके कारण उन्हें लौटना पड़ा। विधायक चिंतामणि उज्जैन में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। पूर्व में वह सदन में भी यह बात रख चुके हैं। बीएल संतोष दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को भोपाल में थे। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत अन्य के साथ मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश संगठन व निगम मंडलों, प्राधिकरणों व निकायों में नियुक्तियों को लेकर चर्चा की।