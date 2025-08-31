RBI गवर्नर का बड़ा दावा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है भारत

गवर्नर मल्होत्रा भारत सरकार और आरबीआइ द्वारा संचालित देशव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत इंदौर पहुंचे थे। इंदौर के रंगवासा ग्राम पंचायत में लगे शिविर में मल्होत्रा के साथ एसबीआइ के अध्यक्ष सीएस शेट्टी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक महेंद्र दोहरे, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक सुब्रत कुमार, आरबीआइ भोपाल की क्षेत्रीय निदेशक रेखा चंदनावेली, कलेक्टर आशीष सिंह सहित अन्य शामिल हुए। इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना का खाता खोलने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन के साथ-साथ खातों का पुन: केवाइसी किया जा रहा है। इसमें नामांकन अद्यतनीकरण, अदावी जमा राशि, डिजिटल धोखाधड़ी और शिकायत निवारण के बारे में भी जागरुकता फैलाई जा रही है।