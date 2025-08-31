Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

RBI गवर्नर का बड़ा दावा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है भारत

RBI Governor Sanjay Malhotra: इंदौर में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा- भारत वर्तमान में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

इंदौर

Avantika Pandey

Aug 31, 2025

RBI Governor Sanjay Malhotra
RBI Governor Sanjay Malhotra (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

RBI Governor Sanjay Malhotra: भारत वर्तमान में विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, जिसकी उद्यमिता पूरे देश में प्रसिद्ध है। बैंक ग्राहकों के घर-घर तक पहुंच रहे हैं। हर 5 किलोमीटर की परिधि में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह बात भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कही। वे शनिवार को इंदौर में थे।

गवर्नर मल्होत्रा भारत सरकार और आरबीआइ द्वारा संचालित देशव्यापी वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के तहत इंदौर पहुंचे थे। इंदौर के रंगवासा ग्राम पंचायत में लगे शिविर में मल्होत्रा के साथ एसबीआइ के अध्यक्ष सीएस शेट्टी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक महेंद्र दोहरे, बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक सुब्रत कुमार, आरबीआइ भोपाल की क्षेत्रीय निदेशक रेखा चंदनावेली, कलेक्टर आशीष सिंह सहित अन्य शामिल हुए। इस अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन-धन योजना का खाता खोलने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत नामांकन के साथ-साथ खातों का पुन: केवाइसी किया जा रहा है। इसमें नामांकन अद्यतनीकरण, अदावी जमा राशि, डिजिटल धोखाधड़ी और शिकायत निवारण के बारे में भी जागरुकता फैलाई जा रही है।

प्रमुख बैंकों के लगे स्टाल

शिविर में 1 हजार ग्राहकों ने भाग लिया। ग्राम पंचायत में मौजूद प्रमुख बैंकों ने वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत नामांकन एवं पुन: केवाईसी का लाइव अपडेट करने के लिए स्टाल लगाए। आरबीआइ, वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) और स्व-सहायता समूहों ने भी स्टाल लगाए।

मोबाइल ही आपका बैंक, संभालकर रखें: मल्होत्रा

रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लोगों से संवाद करते हुए कहा, डिजिटल बैंकिंग और यूपीआइ ने रुपयों के लेनदेन को आसान बनाया है। वर्तमान में आपका मोबाइल ही आपका बैंक है, जो भुगतान करने का सबसे सरल उपाय है। इसलिए हमें अपना मोबाइल या ओटीपी किसी से साझा नहीं करना चाहिए। डिजिटल फ्रॉड बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। इस पर रोक लगाने के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है। लोग जागरूक बनकर इसे रोक सकते हैं।

Published on:

31 Aug 2025 12:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / RBI गवर्नर का बड़ा दावा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है भारत

