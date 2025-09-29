‘I Love मोहम्मद’ के ट्रेंड के बाद ‘I Love Rahul Gandhi’ चर्चाओं में आया, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर

इस पोस्टर में कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, अशोक सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव और मुकेश नायक की तस्वीरें लगी हुई हैं। देशभर में पोस्टर को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर भी अब चर्चाओं में आ गया है।