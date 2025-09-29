‘I Love मोहम्मद’ के ट्रेंड के बाद ‘I Love Rahul Gandhi’ चर्चाओं में आया, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर

MP News: यूपी में आई लव मोहम्मद के पोस्टर ने देशभर में सियासी बवाल मचा दिया है। सड़कों पर शुरु हुआ विवाद अब राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर तक पहुंच गया है। सोमवार को मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित पीसीसी कार्यालय से भी ऐसा ही कुछ नजारा सामने आया है। जहां I Love Rahul Gandhi का पोस्टर लगा हुआ है।
इस पोस्टर में कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकाअर्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, पूर्व सीएम कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, अशोक सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव और मुकेश नायक की तस्वीरें लगी हुई हैं। देशभर में पोस्टर को लेकर मचे बवाल के बीच कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर भी अब चर्चाओं में आ गया है।
यह पोस्टर प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे के द्वारा लगवाया गया है। जिसमें पोस्टर में लिखा हुआ है। 'आई लव इंडिया, आई लव राहुल गांधी। साथ ही 'जय बाबू जय भीम जय संविधान' का जिक्र भी है। उसी के ठीक नीचे ‘नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान’ का जिक्र भी है।
