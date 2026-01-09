एमपी में वाहनों को फिटनेस पर बड़ी छूट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी मंजूरी

Nitin Gadkari- मध्यप्रदेश में वाहन मालिकों को फिटनेस पर बड़ी छूट मिली है। वे प्रदेशभर के जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से मैनुअल फिटनेस करा सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फिलहाल ये प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दे दी है। प्रदेश के परिवहन मंत्री उदयप्रताप सिंह ने उनसे मुलाकात कर वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए एटीएस विहीन जिलों में मैनुअल वाहन फिटनेस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति देने का आग्रह किया था। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी सहमति जताई। परिवहन मंत्री सिंह ने मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों एवं परिवहन से जुड़े अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की।