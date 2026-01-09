सोना गलाकर बना दे रहे ‘बिस्किट’, फिर फटाफट साफ हो जाते सारे सबूत

जांच में सामने आया है कि दिल्ली के अट्टा मार्केट में करीब 20 लाख रुपए की ज्वैलरी चोरी और नोएडा में ज्वैलरी शॉप को निशाना बनाने की साजिश केवल एक कड़ी थी। असल में काला ईरानी दिल्ली-एनसीआर में लंबे समय तक सक्रिय रहा और उसने यहां मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया था। वह अपने बेटे हैदर अली समेत गैंग के सदस्यों को अलग-अलग इलाकों में रेकी के लिए भेजता था। वारदात से पहले कई दिनों तक दुकानों की निगरानी की जाती थी और मौका मिलते ही ताले चटकाकर चोरी को अंजाम दिया जाता था।