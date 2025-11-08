Big News: मध्यप्रदेश के 39 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता

आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पांडेय ने बताया कि आयुष एडमीशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (एएसीसीसी) ने छात्रों के हित में यूजी और पीजी प्रवेश की कटऑफ डेट में वृद्धि की है। यूजी प्रवेश की कटऑफ डेट 25 नवंबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं पीजी प्रवेश की कटऑफ डेट 8 दिसंबर से बढ़ाकर 22 दिसंबर कर दी गई है। एनसीआइएसएम के सचिव सच्चिदानंद प्रसाद द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। एनसीआईएसएम और एनसीएच को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश भर में प्रथम चरण की काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही सभी आयुर्वेद-आयुष कॉलेजों की मान्यता पर निर्णय जारी हो जाए।