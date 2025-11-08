Big News: मध्यप्रदेश के 39 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मिली मान्यता

Ayurveda colleges get recognition 39 आयुर्वेद कॉलेजों को मिली मान्यता (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
MP News: भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआइएसएम) ने सत्र 2025-26 के लिए देशभर के 565 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्रदान कर दी है। वहीं मध्यप्रदेश में 39 कॉलेजों को मान्यता प्रदान कर दी गई है। मान्यता प्राप्त कॉलेजों में इस वर्ष शुरू हुए 29 नए आयुर्वेद कॉलेज भी शामिल हैं। हालांकि, देश के 18 कॉलेजों की मान्यता पर रोक लगा दी गई है, जिनमें उत्तर प्रदेश के 7 और राजस्थान का एक कॉलेज शामिल है।
आयुष मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. राकेश पांडेय ने बताया कि आयुष एडमीशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी (एएसीसीसी) ने छात्रों के हित में यूजी और पीजी प्रवेश की कटऑफ डेट में वृद्धि की है। यूजी प्रवेश की कटऑफ डेट 25 नवंबर से बढ़ाकर 1 दिसंबर तक कर दी गई है। वहीं पीजी प्रवेश की कटऑफ डेट 8 दिसंबर से बढ़ाकर 22 दिसंबर कर दी गई है। एनसीआइएसएम के सचिव सच्चिदानंद प्रसाद द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। एनसीआईएसएम और एनसीएच को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश भर में प्रथम चरण की काउंसलिंग शुरू होने से पहले ही सभी आयुर्वेद-आयुष कॉलेजों की मान्यता पर निर्णय जारी हो जाए।
