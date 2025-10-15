Patrika LogoSwitch to English

बड़ा झटका: एमपी के 4.50 लाख पेंशनर्स को 2 प्रतिशत महंगाई राहत के आदेश जारी, एरियर्स नहीं

MP News: मध्यप्रदेश 4.50 लाख पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने के आदेश जारी कर दिए हैं।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 15, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश की मोहन कैबिनेट के फैसले के बाद 4.50 लाख पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में डीए देने के आठ महीने बाद दी गई महंगाई राहत में पेंशनर्स को एरियर्स देने का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। एरियर्स न मिलने पर पेंशनर्स को बड़ा नुकसान होगा।

वित्त विभाग ने जारी आदेश जारी किए

वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश में सभी विभाग राजस्व मंडल अध्यक्ष, संभागायुक्त, विभागाध्यक्ष और कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि प्रदेश के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को पेंशन पर डीआर स्वीकृत की गई है।

हालांकि, बीते 8 मई 2025 को जारी आदेश में पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को एक मार्च 2025 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन और परिवार पेंशन पर 246 प्रतिशत की दर से और सातवें वेतनमान पर 53 प्रतिशत दर से डीआर की मंजूरी दी गई थी। जिसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा अप्रैल की पेंशन राशि से किया था।

यह आदेश राज्य सरकार के ऐसे रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होंगे। जिसने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, निगमों, मंडलों में संविलयन एकमुश्त राशि आहरित की है।

mp news

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

15 Oct 2025 09:02 pm

Published on:

15 Oct 2025 09:01 pm

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिना पूर्व सूचना के कृषि मंत्री के घर पहुंचे पटवारी, बीजेपी ने आड़े हाथों लिया

BJP surrounds Patwari for arriving at Agriculture Minister's house without prior notice
भोपाल

एमपी में नई नगरपालिका के लिए शुरु होगा परीक्षण, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announces start of testing for Niwadi Municipality
भोपाल

एमपी में मावा-मिठाइयों सहित 14 हजार किलो मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त, महापर्व पर बड़ी कार्रवाई

14000 kg of adulterated mawa and sweets seized in MP
भोपाल

Gwalior DSP Hina Khan: कौन हैं ‘जय श्री राम’ का नारा लगाने वाली DSP हिना खान? जानिए सरकारी स्कूल से डीएसपी बनने तक का सफर

Gwalior DSP Hina Khan
शिक्षा

एमपी में 883 प्राइवेट स्कूलों को भेजा नोटिस, फीस वसूली पर सरकार सख्त

Notice sent to 883 private schools in Bhopal regarding fees
भोपाल
