एमपी में इस डैम पर बनेगा करोड़ों का ‘ब्रिज’, एक सप्ताह में शुरू होगा काम

सिंचाई विभाग ने केरवा डैम के आसपास पर्यटकों के मूवमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। गांव वालों को भी ब्रिज के ऊपर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि केरवा डैम का ब्रिज उनकी आवाजाही का प्रमुख साधन था। इसे बंद कर देने से काफी लंबा चक्कर लगाकर उन्हें गांव तक पहुंचाना पड़ रहा है। केरवा डैम के पास ही पर्यटन विभाग का रिजोर्ट भी मौजूद है, जहां प्रतिदिन बड़ी संया में पर्यटक पहुंचकर पानी के आसपास सेल्फी लेने के लिए जाया करते हैं।