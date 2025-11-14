MP में 64 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, कॉन्क्लेव में आया 16000 करोड़ का निवेश

MP News: मध्यप्रदेश अब अंतरिक्ष व तकनीक के क्षेत्र में उड़ान भरेगा। सरकार ‘स्पेस टेक पॉलिसी’ लाने जा रही है। इसके तहत सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग, स्पेस स्टार्टअप्स, इनोवेशन को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही मॉडर्न साइबर सिटी की तरह भोपाल में 200 एकड़ में ‘नॉलेज सिटी’ विकसित होगी। यहां विश्वस्तरीय संस्थान, शोध केंद्र, स्टार्टअप्स एक जगह होंगे। इसे मप्र को एआइ हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। यह घोषणा सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को इंदौर में मप्र टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में की। कॉन्क्लेव में 15,896 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए। ये जमीन पर उतरे तो 64 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा।