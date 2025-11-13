Patrika LogoSwitch to English

सिविल जज परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इंदौर की भामिनी राठी प्रदेश में टॉपर

MP Civil Judge Result 2022: मप्र हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इसमें अनारक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी भामिनी राठी ने प्रदेश में टॉप किया है।

Nov 13, 2025

Civil Judge exam result declared

Civil Judge exam result declared सिविल जज परीक्षा का परिणाम घोषित (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Civil Judge Result 2022:मप्र हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इसमें अनारक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी भामिनी राठी(Bhamini Rathi) ने लिखित व साक्षात्कार के कुल 450 अंकों में से सर्वाधिक 291.83 अंक हासिल कर टॉप किया है। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमश: हरप्रीत कौर परिहार व रिया मान्धान्या ने सफलता हासिल की है। बाजी मारने वाले अभ्यर्थियों में युवकों के मुकाबले युवतियों की संख्या अधिक है।

रजिस्ट्रार एग्जाम संगीता यादव ने बताया कि सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 अंतर्गत अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां निकाली गई थीं। इस बार अनारक्षित श्रेणी से 41, ओबीसी से 5 जबकि एससी श्रेणी से एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है।

इंदौर की भामिनी राठी(Bhamini Rathi) प्रदेश में टॉपर

मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा जूनियर डिवीजन (इंट्री लेवल) 2022 का रिजल्ट बुधवार को घोषित हुआ। इस परीक्षा में इंदौर की भामिनी राठी ने प्रदेश में टॉप किया है। रिटर्न और इंटरव्यू में 450 में से 291.83 नंबर मिले हैं। भामिनी राठी पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में अधिवक्ता रह चुकी हैं। अभी वे रायपुर में सिविल जज हैं। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा इंदौर से हुई। उन्होंने लॉ की डिग्री भी देवी अहिल्या विवि से हासिल की। उनके दोनों भाई आकाश राठी और विकास राठी इंदौर में अधिवक्ता हैं।

