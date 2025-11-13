सिविल जज परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इंदौर की भामिनी राठी प्रदेश में टॉपर

मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा जूनियर डिवीजन (इंट्री लेवल) 2022 का रिजल्ट बुधवार को घोषित हुआ। इस परीक्षा में इंदौर की भामिनी राठी ने प्रदेश में टॉप किया है। रिटर्न और इंटरव्यू में 450 में से 291.83 नंबर मिले हैं। भामिनी राठी पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में अधिवक्ता रह चुकी हैं। अभी वे रायपुर में सिविल जज हैं। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा इंदौर से हुई। उन्होंने लॉ की डिग्री भी देवी अहिल्या विवि से हासिल की। उनके दोनों भाई आकाश राठी और विकास राठी इंदौर में अधिवक्ता हैं।