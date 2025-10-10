Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में डीएसपी के साले को पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

MP News: मध्यप्रदेश के राजधानी भोपाल की पिपलानी पुलिस पर डीएसपी के साले की मौत के आरोप लगे हैं।

2 min read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 10, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र से बड़ी घटना सामने आई है। जिसमें पुलिस की पिटाई से डीएसपी के साल की मौत हो गई है। पुलिस पर आरोप कि टीआईटी में पढ़ने वाले छात्र उदित की पुलिस ने पिटाई की थी। जिसके बाद वह बेहोश हो गया। उससे आनन-फानन में एम्स ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इधर, पुलिस का मानना है कि युवक की मौत घबराहट के कारण हार्ट अटैक से हुई है। डीसीपी जोन 2 विवेक सिंह ने बताया कि इस मामले में पेट्रोलिंग पर तैनात दो पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। स्पेशल पैनल बनाकर मृतक के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। उदित के दोस्तों के बयान भी लिए गए हैं।

जानकारी के अनुसार, उदित गाइकी टीआईटी कॉलेज का छात्र था। उसके पिता भेलकर्मी और मां टीचर है। जबकि बहनोई बालाघाट एंटी नक्सल में डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं। उसके दोस्तों के अनुसार इंद्रपुरी सेक्टर- सी में वह पार्टी करके लौट रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उदित और उसके साथियों के साथ मारपीट की और थाने ले गई। इधर, परिजनों का आरोप है कि थाने में उसके साथ मारपीट की गई। वहां उसकी हालत बिगजड गई। जिसके बाद पुलिस उसे इलाज के लिए एम्स ले गई। इधर, पुलिस का दावा है कि युवक को थाने नहीं लाया गया था।

मृतक उदित गायकी के शरीर पर चोट के निशान।

इधर, एम्स परिसर में तनाव की स्थिति देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पिपलानी थाने में भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। पूरे मामले की जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 02:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में डीएसपी के साले को पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मासूमों की मौत पर केंडल मार्च में खिलखिलाते रहे दिग्विजय सिंह, स्वागत कराते रहे पटवारी, सिंघार

Digvijay Singh continued to smile at the candlelight vigil over the deaths of innocents
भोपाल

जहरीले कफ सिरप पर बड़ा खुलासा, केंद्र सरकार ने पहली बार सुना कंपनी का नाम, अधिकारी सन्न

Cough Syrup Case Shocking Update
भोपाल

छिंदवाड़ा कफ सिरफ कांड: MP में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, कई जिलों में कैंडल मार्च

Chhindwara Cough Syrup Case
भोपाल

बन गया फॉर्मेट, Cyber ​​Fraud से बचाएगा ये हेल्प लाइन नंबर…

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

OBC आरक्षण पर एमपी में सियासी जंग तेज, कांग्रेस के हमले पर मंत्री का बड़ा पलटवार

MP Politics on OBC Reservation Case
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.