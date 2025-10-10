भोपाल में डीएसपी के साले को पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र से बड़ी घटना सामने आई है। जिसमें पुलिस की पिटाई से डीएसपी के साल की मौत हो गई है। पुलिस पर आरोप कि टीआईटी में पढ़ने वाले छात्र उदित की पुलिस ने पिटाई की थी। जिसके बाद वह बेहोश हो गया। उससे आनन-फानन में एम्स ले जाया गया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



इधर, पुलिस का मानना है कि युवक की मौत घबराहट के कारण हार्ट अटैक से हुई है। डीसीपी जोन 2 विवेक सिंह ने बताया कि इस मामले में पेट्रोलिंग पर तैनात दो पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। स्पेशल पैनल बनाकर मृतक के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। उदित के दोस्तों के बयान भी लिए गए हैं।



जानकारी के अनुसार, उदित गाइकी टीआईटी कॉलेज का छात्र था। उसके पिता भेलकर्मी और मां टीचर है। जबकि बहनोई बालाघाट एंटी नक्सल में डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं। उसके दोस्तों के अनुसार इंद्रपुरी सेक्टर- सी में वह पार्टी करके लौट रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उदित और उसके साथियों के साथ मारपीट की और थाने ले गई। इधर, परिजनों का आरोप है कि थाने में उसके साथ मारपीट की गई। वहां उसकी हालत बिगजड गई। जिसके बाद पुलिस उसे इलाज के लिए एम्स ले गई। इधर, पुलिस का दावा है कि युवक को थाने नहीं लाया गया था।