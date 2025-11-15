भोपाल में शॉट सर्किट से बस में लगी आग, ड्राइवर-कंडक्टर कूदकर भागे

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर उस वक्त हड़कंप मच गया। जब भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) की लो फ्लोर रोड में अचानक धुआं उठने लगा। बस में आग लगते ही ड्राइवर-कंडक्टर कूद गए और फिर बस में मौजूद सवारियों को भी उतारा गया।



दरअसल, पूरा मामला शनिवार को लिंक रोड नंबर-1 का बताया जा रहा है। बोर्ड ऑफिस चौराहे से न्यू मार्केट की तरफ जा रही लो फ्लोर बस में अचानक धुआं निकलने लगा। तभी ड्राइवर ने बस को अचानक रोका और कूद गया। इसके बाद यात्रियों को बाहर निकाला गया। हालांकि, घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। ये बस टीआर-4 है, जो कि बैरागढ़ से एम्स तक संचालित /होती है।