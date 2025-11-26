मुख्य सचिव ने बड़े अधिकारी से पूछे सवाल, 141 अधिकारियों को दिया नोटिस

MP News: जल जीवन मिशन में गड़बड़ी पर अफसर, ठेकेदार और एजेंसियां कार्रवाई की जद में हैं। 280 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। इन्हें दूसरे विभागों में काम नहीं मिलेगा। असल में मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मंगलवार को मिशन के कामों की समीक्षा की। पीएचई के प्रमुख सचिव पी नरहरि से सवाल-जवाब किए। उन्होंने कार्रवाई की जानकारी दी। समीक्षा में सामने आया कि अफसर, ठेकेदार और एजेंसियों के गठजोड़ ने गुणवत्ताविहीन सामग्री सप्लाई की। टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन किया। पांच ने तो फर्जी बैंक गारंटी जमा कर दी। अफसरों ने समय रहते नहीं पकड़ा। मुख्य सचिव ने कहा कि आगे लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यदि किसी ने गलती या लापरवाही की है तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि मुख्य सचिव ने मिशन के जिन कामों पर अच्छी प्रगति पर संतोष भी जाहिर किया।