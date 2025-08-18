सीएम डॉ मोहन यादव ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात, किसान सम्मेलन में शामिल होने का दिया न्योता

सीएम डॉ मोहन यादव ने दिल्ली में कहा कि प्रदेश में वंदे भारत मेट्रो कोट बनाने की फैक्ट्री शुरू कर दी गई है। जल्द ही भोपाल मेट्रो ट्रेन के सेवाएं शुरू की जाएंगी। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में पिछले सवा साल के अंदर कई औद्योगीकरण के क्षेत्र में बड़े अभियान चलाए गए हैं। जिसमें 30 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। जिसमें तकरीबन 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

