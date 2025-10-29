Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सख्त हुए सीएम मोहन यादव, बोले- ‘अपराधी कोई भी हो…बख्शा नहीं जाएगा’

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले में हुए दो पक्षों के विवाद में एक युवक की जान चली गई। जिस पर सीएम मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 29, 2025

cm mohan yadav

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कटनी में हुए दो पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु पर गहरी संवेदना जताई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सीएम ने हत्या पर जताया दुख

सीएम डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि कटनी में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैं दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा शोक-संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। घटना की जानकारी मिलते ही मैंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने एक आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है।

अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा- सीएम डॉ मोहन यादव

आगे सीएम डॉ मोहन यादव ने लिखा कि हाल ही में जबलपुर में संभागीय बैठक में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। प्रभारी मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी को कटनी जाकर शोक-संतप्त परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त करने के निर्देश दिए हैं।

हालांकि, पुलिस ने हत्या के बाद दोनों आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया।मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जबलपुर स्थित निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है।

दरअसल, यह सनसनीखेज घटना मंगलवार सुबह की है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नीलेश रजक(48) बेटी को स्कूल छोड़कर बाइक से जब लौट रहे थे, तो कैमोर नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के सामने नकाबपोश बदमाशों ने करीब आकर गोली मार दी। एक गोली सीने को को चीरते हुए निकल गई और दूसरी सिर पर लगी। इससे वे सड़क पर गिरे और वहीं मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 04:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सख्त हुए सीएम मोहन यादव, बोले- ‘अपराधी कोई भी हो…बख्शा नहीं जाएगा’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ेगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announces release of crocodiles in Narmada in MP
भोपाल

नशे में धुत शख्स ने टाइगर को कहा- बिल्ली का बच्चा, शराब ऑफर की, देखें ‘पेंच’ का चौंकाने वाला VIDEO

Pench tiger reserve drunk man offer Liquor to Tiger Viral Video
भोपाल

‘स्त्री: देह से आगे’: डॉ. गुलाब कोठारी ने समझाया ‘क्या है शादी और क्यों पिता करता है बेटी का कन्यादान ?’

DR GULAB KOTHARI
भोपाल

1 दिसंबर से शुरू होगा एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अधिसूचना जारी

MP Vidhan Sabha Winter Session
भोपाल

एमपी की महिला पुलिस अधिकारी पर बड़ा आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

MP Female Police Officer's Theft Caught on CCTV
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.