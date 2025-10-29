सख्त हुए सीएम मोहन यादव, बोले- ‘अपराधी कोई भी हो…बख्शा नहीं जाएगा’

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कटनी में हुए दो पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु पर गहरी संवेदना जताई। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सीएम डॉ मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि कटनी में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मैं दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ तथा शोक-संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। घटना की जानकारी मिलते ही मैंने संबंधित पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस ने एक आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है।
आगे सीएम डॉ मोहन यादव ने लिखा कि हाल ही में जबलपुर में संभागीय बैठक में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। प्रभारी मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी को कटनी जाकर शोक-संतप्त परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि, पुलिस ने हत्या के बाद दोनों आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया।मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जबलपुर स्थित निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है।
दरअसल, यह सनसनीखेज घटना मंगलवार सुबह की है। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के मंडल अध्यक्ष नीलेश रजक(48) बेटी को स्कूल छोड़कर बाइक से जब लौट रहे थे, तो कैमोर नगर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के सामने नकाबपोश बदमाशों ने करीब आकर गोली मार दी। एक गोली सीने को को चीरते हुए निकल गई और दूसरी सिर पर लगी। इससे वे सड़क पर गिरे और वहीं मौत हो गई।
