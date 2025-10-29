सख्त हुए सीएम मोहन यादव, बोले- ‘अपराधी कोई भी हो…बख्शा नहीं जाएगा’

आगे सीएम डॉ मोहन यादव ने लिखा कि हाल ही में जबलपुर में संभागीय बैठक में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। प्रभारी मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी को कटनी जाकर शोक-संतप्त परिवार से भेंट कर संवेदना व्यक्त करने के निर्देश दिए हैं।



हालांकि, पुलिस ने हत्या के बाद दोनों आरोपियों को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया।मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जबलपुर स्थित निजी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है।