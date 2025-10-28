सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी के लिए होगा एक ही एग्जाम

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन मिलना चाहिए। प्रयास किया और किनारे तक पहुंचे हैं। भगवान महाकाल की लीला है थोड़ा सा अटका है, लेकिन जल्द रास्ता निकलेगा। महंगाई भत्ते पर मोहन यादव ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। पांच समान किस्तों से अक्टूबर तक का एरियर देने का काम किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देने का काम किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19504 नए पदों को भरने का काम भी सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस देने कमेटी गठित की गई है।