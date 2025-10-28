Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी के लिए होगा एक ही एग्जाम

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए होगा एक ही एग्जाम होगा।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 28, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में शामिल हुए। यहां पर मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि प्रदेश में रोजगार के लिए अलग-अलग परीक्षाएं होती हैं। इनमें समय लगता है, जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। हमने तय किया है कि यूपीएससी की तर्ज पर एक ही एग्जाम कराएंगे।

तीन साल में भरे जाएंगे 20 हजार पद

सीएम मोहन यादव ने कहा कि पुलिस भर्ती के रिक्त 20 हजार से अधिक पदों को भरने का काम तीन में करना है। साथ ही विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे में परिवर्तन दूर करने के लिए दूर करने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा।

कर्मचारी-अधिकारी को मिलना चाहिए प्रमोशन

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन मिलना चाहिए। प्रयास किया और किनारे तक पहुंचे हैं। भगवान महाकाल की लीला है थोड़ा सा अटका है, लेकिन जल्द रास्ता निकलेगा। महंगाई भत्ते पर मोहन यादव ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं। पांच समान किस्तों से अक्टूबर तक का एरियर देने का काम किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देने का काम किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19504 नए पदों को भरने का काम भी सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस देने कमेटी गठित की गई है।

हमारी सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस दिया

आगे सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों के चेहरे की खुशी हमारी ताकत है। सरकारी की योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम कर्मचारी ही करते हैं और कर्मचारी हितों के लिए सरकार तैयार है। राज्य कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों के लिए भाव का प्रकटीकरण अच्छे से किया है। सेवा में विलंब रोकना होगा, जनता के अधिकारों का ध्यान रखना होगा। नौ साल से हाउस रेंट अलाउंस लंबित था जिसे हमारी सरकार ने देने का काम किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 05:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सरकारी नौकरी के लिए होगा एक ही एग्जाम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika Keynote 2025 : केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा- ‘समाज को सुधारना है तो गुलाब कोठारी जी जैसा सेतू चाहिए’

MINISTER ARJUN RAM MEGHWAL
भोपाल

Patrika Keynote 2025: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले- एआई के दुरुपयोग से ‘निजता’ का हनन न हो, इसके लिए सरकार बना रही ‘फ्रेमवर्क’

भोपाल

एमपी में बीजेपी पदाधिकारियों की एक और सूची जारी, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी शुभकामनाएं

Hemant Khandelwal congratulated the new office bearers of Indore BJP
भोपाल

Patrika Keynote 2025 : ‘पत्रिका 70 साल से हर सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभा रहा’- डॉ. गुलाब कोठारी

Patrika Keynote 2025
भोपाल

एमपी CM ने किसानों की दी बड़ी राहत, खाते में डाले 1802 करोड़ रुपए

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.