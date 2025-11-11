सीएम मोहन यादव की मंत्रियों को दो टूक, मंत्रालय में अधिकारियों की लगी क्लास

प्रदेश में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाया जा रहा है, लेकिन कई जिलों में कार्यक्रम न होने की शिकायतों पर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सोमवार को मंत्रालय में अधिकारियों की क्लास ली। उन्होंने जनजातीय कार्य विभाग के अफसरों से सख्ती से पूछा, आयोजन किए हैं तो दिख क्यों नहीं रहे?ऽ जवाब न मिलने पर कई अफसर चुप रह गए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पखवाड़े का उद्देश्य शत-प्रतिशत पूरा होना चाहिए। बता दें, पत्रिका ने 10 नवंबर के अंक में ‘गौरव के नौ दिन बीते, मंत्री-कलेक्टरों की वजह से कई जगह आयोजन रीते’ खबर प्रकाशित कर लापरवाही का मुद्दा उठाया था।