किसानों से जमीन अधिग्रहण पर करेंगे संवाद, सीएम का बड़ा बयान ‘ग्लोबल स्पिरिचुअल सिटी’ होगा तैयार

सीएम का बयान ऐसे समय आया है जब सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषांगिक संगठन भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं को लेकर जिलों में पीएम व सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसमें भूमि अधिग्रहण का विरोध प्रमुख है। मंगलवार को उज्जैन में ट्रैक्टर रैली के दावे किए हैं। इसमें किसान संघ के अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा शामिल होंगे। बता दें कि किसान संघ ने ही सिंहस्थ के लिए किसानों से स्थाई निर्माण के लिए जमीन लेने पर आपत्ति दर्ज कराई है।