पांच जिलों के कलेक्टरों को चेतावनी, मिला 30 दिन का समय, ये है मामला

मामले की शिकायत कटनी के माई नदी निवासी समाजसेवी दिव्यांशु अंशू मिश्रा ने आयोग से की थी। आरोप है कि विधायक संजय पाठक द्वारा कटनी जिले के अपने चार आदिवासी कर्मचारियों के नाम पर डिंडौरी, जबलपुर, उमरिया, कटनी एवं सिवनी जिले में बैगा आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी कर अरबों रुपए कीमत की लगभग 1111 एकड़ जमीनें खरीदीं। इन चारों में से तीन नत्थू कोल, प्रहलाद कोल एवं राकेश सिंह गौड़ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की सूची में हैं। मामले को पत्रिका ने 28 जुलाई 2025 के अंक में उजागर किया था।