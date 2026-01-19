एमपी कांग्रेस का बड़ा आरोप: अशोकनगर के आश्रम में अनैतिक गतिविधियां चल रहीं…’

अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने आरोप लगाया है कि आश्रम में रहने वाले दलित और आदिवासी समुदाय के युवकों व महिलाओं के साथ लंबे समय से यौन शोषण के गंभीर आरोप सामने आए हैं। साथ ही यह भी आरोप है कि ट्रस्ट के द्वारा आदिवासियों की जमीन और सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। साल 2025 में गौहत्या की शिकायत के बावजूद डीजीपी स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ट्रस्ट से जुड़े कई महात्माओं पर पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ये पूरा मामला मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है।