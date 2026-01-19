एमपी कांग्रेस का बड़ा आरोप: अशोकनगर के आश्रम में अनैतिक गतिविधियां चल रहीं…’

MP News: मध्यप्रदेश के अशोकनगर जिले के आनंदपुर धाम को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार को राजधानी भोपाल के पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आनंदपुर धाम में कई सालों से अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही है। साथ ही तीन आईएएस अफसर कालेधन को व्हाइट में बदल रहे हैं।
अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने आरोप लगाया है कि आश्रम में रहने वाले दलित और आदिवासी समुदाय के युवकों व महिलाओं के साथ लंबे समय से यौन शोषण के गंभीर आरोप सामने आए हैं। साथ ही यह भी आरोप है कि ट्रस्ट के द्वारा आदिवासियों की जमीन और सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है। साल 2025 में गौहत्या की शिकायत के बावजूद डीजीपी स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ट्रस्ट से जुड़े कई महात्माओं पर पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। ये पूरा मामला मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है।
अहिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आईएएस अधिकारी विवेक अग्रवाल, अविनाश लवानिया और मयंक अग्रवाल ट्रस्ट के जरिए कालेधन को सफेद करने में मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट की सालाना कमाई करीब 800 करोड़ है।
आगे अहिरवार ने आरोप लगाए कि जिस तरह हरियाणा के सच्चा सौदा डेरा में वर्षों तक आस्था के नाम पर दलित-महिलाओं का शोषण और अपराध दबाए गए, उसी तरह आनंदपुर धाम का मामला भी वैसा ही खतरनाक स्वरूप लेता दिख रहा है।
प्रदीप अहिरवार ने मांग उठाई है कि इस पूरे मामले की जांच स्थानीय पुलिस या जिला प्रशासन से नहीं, बल्कि सीबीआई से कराई जाए। दलित-आदिवासी पीड़ितों को सुरक्षा दी जाए ताकि वे बिना डर के बयान दे सकें। शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए।
