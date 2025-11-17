‘बेशर्म’ बोलने वाले उच्च शिक्षा मंत्री अकेले नहीं, सत्ता पक्ष- विपक्ष नेताओं ने भी कई बार किया एमपी को शर्मसार

MP News Controversial Statement of MP BJP Leaders opposition leaders(फोटो: सोशल मीडिया)
MP News: मध्य प्रदेश में कई मंत्री-नेता लगातार मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। शनिवार को उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने समाज सुधारक राजा राममोहन राय को अंग्र्रेजों का दलाल बता दिया। मामला गरमाया तो रविवार को कहा, माफी मांग ली। इसके पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह ने बेशर्म बयान दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर केस दर्ज किया गया। फिर पक्ष-विपक्ष के नेता बाज नहीं आ रहे। उलजुलूल बयान और हरकतों वे प्रदेश की किरकिरी करा रहे हैं।
भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने २७ अगस्त २०२५ को तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को रेत चोर कह दिया था। खाद व रेत चोरी को लेकर विधायक कलेक्टर के बंगले पर पहुंचे थे। यहां आरोप-प्रत्यारोप से शुरू हुआ मामला तब गर्म हो गया, जब विधायक कुशवाहा ने कलेक्टर को मारने के लिए मुक्का तान दिया। कलेक्टर ने भी विधायक को रेत चोर कहा। विवाद पूरे देश में सुर्खियों में रहा।
पहले...आगर-मालवा में शनिवार को जनजातीय गौरव दिवस पर बोले-राजा राममोहन राय अंग्रेजों के दलाल थे। आजादी के पहले मिशनरी स्कूलों में धर्मांतरण होता था। अंग्रेजों ने कई समाज सुधारक बनाए, इनमें राममोहन राय भी थे।
अब... मंत्री ने वीडियो जारी कर कहा, मैं अंग्रेजों के षड्यंत्र के बारे में बात कर रहा था। गलती से राममोहन राय के लिए गलत शब्द निकल गए। वे समाज सुधारक थे। अपने बयान पर दु:ख है। क्षमा मांगता हूं।
तीन माह पहले अगस्त में ही जीतू पटवारी ने विवादित बयान दे दिया। भाजपा सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण के मुद्दे पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, ‘हमें तमगा मिला है कि महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब कहीं पीती हैं तो मध्यप्रदेश की पीती हैं।’ भाजपा ने प्रदेश के ये हालात कर दिए हैं। जितना ड्रग्स का कारोबार मप्र में होता है, दूसरे राज्य में नहीं होता है। इस बयान की खूब निंदा की गई।
डिंडोरी में मई 2025 में आतंकियों को मंडला सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुलस्ते ने हमारे कहकर संबोधित किया था। कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जवाब दिया। आगे कहा कि हम सबके लिए गौरव का विषय है कि पाकिस्तान के ये हमारे आतंकवादी हैं। उनको हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पूरे देश-प्रदेश में सांसद कुलस्ते की किरकिरी हुई थी।
१२ मई २०२५ को इंदौर के रायकुंडा में कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करते पीएम मोदी और सेना की तारीफ की। फिर कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए अमर्यादित बयान दे दिए। कहा, आतंकवादियों को उन्हीं की समाज की बहन को भेजकर ऐसी-तैसी कराई। दुनिया भर में उनका विरोध हुआ, हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और केस दर्ज कराया गया। मामला कोर्ट में है।
25 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की संयुक्त रैली पर कहा, पहले लोग बहनों के गांव का पानी नहीं पीते थे। आज नेता प्रतिपक्ष बहन का चौराहे पर चुंबन कर लेते हैं, ये संस्कारों का अभाव है। इंदौर में आस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों से हुई यौन हिंसा के बाद बोले-अब खिलाड़ी सीख लेंगे कि जब किसी दूसरे देश या शहर में जाएं तो सुरक्षा की चिंता करें।
