‘बेशर्म’ बोलने वाले उच्च शिक्षा मंत्री अकेले नहीं, सत्ता पक्ष- विपक्ष नेताओं ने भी कई बार किया एमपी को शर्मसार

MP News: मध्य प्रदेश में कई मंत्री-नेता लगातार मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। शनिवार को उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने समाज सुधारक राजा राममोहन राय को अंग्र्रेजों का दलाल बता दिया। मामला गरमाया तो रविवार को कहा, माफी मांग ली। इसके पहले कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह ने बेशर्म बयान दिया। हाईकोर्ट के निर्देश पर केस दर्ज किया गया। फिर पक्ष-विपक्ष के नेता बाज नहीं आ रहे। उलजुलूल बयान और हरकतों वे प्रदेश की किरकिरी करा रहे हैं।