PM आवास योजना में लगे ‘टाइल्स-प्लास्टर’ में फर्जीवाड़ा, नहीं मिली चाभियां

निगम ने हितग्राहियों को 2024 तक फ्लैट हैंडओवर करने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे हैं। 12 नंबर बस स्टॉप प्रोजेक्ट के हितग्राही कुमार अशेष बताते हैं कि फर्श की टाइल्स से लेकर दीवारों के प्लास्टर तक में भारी खामियां हैं। सामग्री इतनी दोयम दर्जे की है कि गृहप्रवेश से पहले दिवारों में दरारें और सीलन दिखने लगी है।