26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

PM आवास योजना में लगे ‘टाइल्स-प्लास्टर’ में फर्जीवाड़ा, नहीं मिली चाभियां

MP News: निगम ने हितग्राहियों को 2024 तक फ्लैट हैंडओवर करने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे हैं।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Dec 26, 2025

PM Awas Yojana

PM Awas Yojana (Photo Source - Patrika)

MP News: पीएम आवास योजना के तहत अपना घर पाने का सपना देख रहे राजधानी के हजारों हितग्राहियों के लिए यह योजना अब मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का सबब बन गई है। नगर निगम के प्रोजेक्ट्स की कछुआ चाल से लोग परेशान है। निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की घटिया गुणवत्ता ने करोड़ों के भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर दिया है।

वादे से विश्वासघात 2025 बीता, पर नहीं मिली चाभी

निगम ने हितग्राहियों को 2024 तक फ्लैट हैंडओवर करने का वादा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अधिकांश प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे हैं। 12 नंबर बस स्टॉप प्रोजेक्ट के हितग्राही कुमार अशेष बताते हैं कि फर्श की टाइल्स से लेकर दीवारों के प्लास्टर तक में भारी खामियां हैं। सामग्री इतनी दोयम दर्जे की है कि गृहप्रवेश से पहले दिवारों में दरारें और सीलन दिखने लगी है।

मॉडल हाउस में 'स्टील', हकीकत में 'जंग

रासलाखेड़ी प्रोजेक्ट के हितग्राही डॉ. शैलेश मिश्रा ने बताया कि बुकिंग के समय दिखाए गए मॉडल हाउस में स्टील की रेलिंग थी, लेकिन अब वहां घटिया लोहे की रेलिंग ठोंकी जा रही है। दो निकास मार्गों का वादा हवा हो गया है और सीवेज से लेकर बिजली तक का काम अधर में लटका है।

अधूरा काम, शिकायतें बेअसर

हितग्राहियों का आरोप है कि निगम के अधिकारियों से शिकायत करने पर भी ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मॉडल फ्लैट दिखाकर लोगों को लुभाया गया, लेकिन असल निर्माण में नियमों की अनदेखी की है। कमजोर पाइप लाइन, कमजोर वायर और उखड़ते प्लास्टर ने लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

जिम्मेदारों का रटा-रटाया तर्क

इस पूरे मामले में नगर निगम के अपर आंयुक्त तन्मय शर्मा का कहना है कि गुणवत्ता की जांच समय-समय पर की जाती है और कमी मिलने पर पेनल्टी लगाई जाती है। हितग्राहियों का सवाल है कि अगर जांच हो रही है, तो निर्माण इतना असुरक्षित और घटिया कैसे है।

ये भी पढ़ें

MP में ‘मेट्रोपॉलिटिन रीजन’ सीमा तय, शामिल होंगे 2524 गांव, 30 तहसीलें, 12 नगरीय क्षेत्र
भोपाल
Bhopal Metropolitan Region

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 11:00 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / PM आवास योजना में लगे ‘टाइल्स-प्लास्टर’ में फर्जीवाड़ा, नहीं मिली चाभियां

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इस मंत्री के बयान पर भड़के ‘कमलनाथ’, बोले- झूठे दावे करने की बजाय…’; कर्जमाफी के रिकॉर्ड भी शेयर किए

mp-politics
भोपाल

भोपाल में नर्स ने खुद को दिया एनेस्थीसिया का ओवरडोज, अस्पताल में छोड़कर भागा प्रेमी

bhopal
भोपाल

इन 10 राजमार्गों के लिए नितिन गडकरी और सीएम मोहन करेंगे मीटिंग, भूमि अधिग्रहण पर होगी चर्चा

mp news
भोपाल

एमपी सरकार की 32 वेबसाइट्स पर हैकर्स का अटैक, डार्कवेब के जरिए बनाया निशाना

mp news
भोपाल

बहन पकड़ना जरा… मुझे टॉयलेट जाना है, 15 दिन के मासूम को सहयात्री की गोद में देकर गायब हो गई मां

MP News
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.