400 करोड़’ रुपये की लागत: दो बीघा जमीन में बनेंगे ‘फायर स्टेशन’

फायर स्टेशन को 2 एकड़ जमीन में तैयार किया जाएगा। एक स्टेशन पर दो दमकल गाड़ियां रहेंगी। जिसमें एक बड़ी और एक छोटी। प्रत्येक स्टेशन के निर्माण पर दो करोड़ रुपए के करीब खर्च होंगे। जिसमें फायर स्टेशन और फायर गाड़ियां पर 119 करोड़, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर 20 करोड़, आधुनिक फायर उपकरणों पर 178 करोड़, कंट्रोल रूम पर 20 करोड़ और दूसरी व्यवस्थाओं के लिए 59 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यानी कुल 398 करोड़ इन फायर स्टेशनों को तैयार करने में खर्च होंगे।