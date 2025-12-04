4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

भोपाल

एमपी के 3 तीन विधायकों को कोर्ट का नोटिस, 16 जनवरी को होना होगा पेश

MP News: मध्यप्रदेश के तीन विधायकों को एमपी-एमएलए कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तीनों नेताओं को 16 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 04, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश की सियासत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधानसभा के बीच एमपी-एमएलए कोर्ट ने तीन विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल और लखन घनघोरिया शामिल हैं। ये कार्रवाई नेशनल हेल्थ मिशन के जिला प्रोग्राम (डीपीएम) विजय पांडे द्वारा दायर मानहानि केस के बाद की गई।

दरअसल, इन कांग्रेस नेताओं के द्वारा नेशनल हेल्थ मिशन के जिला प्रोग्राम मैनेजर विजय पांडे पर आरोप लगाया था कि उसने फर्जी मार्कशीट के जरिए नौकरी पाई है। इस मामले को लेकर अगस्त महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। साथ ही विधानसभा में हंगामा कर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट ले लिया गया। जिसके बाद विजय पांडे को पद से हटा दिया गया था।

विभागीय जांच में सामने आया सच

जब विभागीय जांच कराई गई तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी मॉर्कशीट को सही बताया। इसके बाद विजय पांडे ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने तीन विधायकों को नोटिस जारी कर 16 जनवरी को कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने की बात कही।

Published on:

04 Dec 2025 04:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के 3 तीन विधायकों को कोर्ट का नोटिस, 16 जनवरी को होना होगा पेश

