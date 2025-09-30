Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी की बघवार-रामपुर नैकिन रेललाइन का सीआरएस ने किया निरीक्षण, 105 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

MP News: मध्यप्रदेश की बघवार-रामपुर नैकिन रेललाइन का सोमवार को सीआरएस ने निरीक्षण किया।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Sep 30, 2025

sidhi news

MP News: पश्चिम मध्य रेल की नई अधोसंरचना परियोजनाओं के तहत ललितपुर-सिंगरौली रेलवे प्रोजेक्ट के नवनिर्मित बघवार-रामपुर नैकिन रेललाइन का सोमवार रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) मनोज अरोरा ने सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण और ट्रायल रन का उद्देश्य लाइन की कमीशनिंग और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना था।

दरअसल, सोमवार को 8 किमी लंबी नवनिर्मित रेललाइन का निरीक्षण करते हुए सीआरएस ने पॉइंट हाउसिंग, टंग रेल, ब्रिज लेआउट, गर्डर, ब्रिज स्पान, प्लेट, चैनल स्लीपर, बालस्ट, ग्लूड जॉइंट, ट्रॉली घर, कुशन, इंप्रूव्ड एसईजे, ओएचई लाइन, चेयरप्लेट, कर्ब (गोलाई), लेवल क्रॉसिंग एवं समपार फाटक सहित सभी तकनीकी मानक का गहनता से परीक्षण किया।

105 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल

निरीक्षण के बाद रेल संरक्षा आयुक्त ने पूरी सेक्शन में अधिकतम 105 किमी प्रति घंटा की गति से ‘स्पीड ट्रायल’ किया। यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहा, जिससे न केवल लाइन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि क्षेत्रवासियों में भी उत्साह का माहौल बना।

गोविंदगढ़ से बघवार तक पहले पूरा हो चुका है ट्रायल

ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के तहत रीवा जिले के गोविंदगढ़ से सीधी जिले के बघवार तक रेलवे ट्रायल का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। अब रामपुर नैकिन तक रेलवे पटरी और स्टेशन का निर्माण कार्य भी संपन्न हो गया है। सीआरएस द्वारा ट्रायल के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद यह सेक्शन तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार माना गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 03:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी की बघवार-रामपुर नैकिन रेललाइन का सीआरएस ने किया निरीक्षण, 105 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीतलामाता बाजार विवाद, साध्वी प्रज्ञा का बयान… बदलते सामाजिक ताने-बाने की चुभती हकीकत

Indore News
Patrika Special News

AIIMS Bhopal: एक घंटे में होगी 2000 से अधिक जांचें, एम्स में आई ‘कोबास प्रो’ मशीन

AIIMS Bhopal
भोपाल

50 सालों में कितना बदला भोपाल…? बने 6 मास्टर प्लान, लागू हुए सिर्फ दो

Bhopal News
भोपाल

कल से तीन दिन बंद रहेंगे स्कूल, 1 से 3 अक्टूबर की छुट्टी घोषित

School Holidays
भोपाल

मध्यप्रदेश की 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित, देखें लिस्ट

10 private universities of Madhya Pradesh declared defaulters
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.