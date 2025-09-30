एमपी की बघवार-रामपुर नैकिन रेललाइन का सीआरएस ने किया निरीक्षण, 105 की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन

MP News: पश्चिम मध्य रेल की नई अधोसंरचना परियोजनाओं के तहत ललितपुर-सिंगरौली रेलवे प्रोजेक्ट के नवनिर्मित बघवार-रामपुर नैकिन रेललाइन का सोमवार रेल संरक्षा आयुक्त (सीआरएस) मनोज अरोरा ने सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण और ट्रायल रन का उद्देश्य लाइन की कमीशनिंग और सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करना था।
दरअसल, सोमवार को 8 किमी लंबी नवनिर्मित रेललाइन का निरीक्षण करते हुए सीआरएस ने पॉइंट हाउसिंग, टंग रेल, ब्रिज लेआउट, गर्डर, ब्रिज स्पान, प्लेट, चैनल स्लीपर, बालस्ट, ग्लूड जॉइंट, ट्रॉली घर, कुशन, इंप्रूव्ड एसईजे, ओएचई लाइन, चेयरप्लेट, कर्ब (गोलाई), लेवल क्रॉसिंग एवं समपार फाटक सहित सभी तकनीकी मानक का गहनता से परीक्षण किया।
निरीक्षण के बाद रेल संरक्षा आयुक्त ने पूरी सेक्शन में अधिकतम 105 किमी प्रति घंटा की गति से ‘स्पीड ट्रायल’ किया। यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहा, जिससे न केवल लाइन की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि क्षेत्रवासियों में भी उत्साह का माहौल बना।
ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के तहत रीवा जिले के गोविंदगढ़ से सीधी जिले के बघवार तक रेलवे ट्रायल का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। अब रामपुर नैकिन तक रेलवे पटरी और स्टेशन का निर्माण कार्य भी संपन्न हो गया है। सीआरएस द्वारा ट्रायल के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद यह सेक्शन तकनीकी रूप से पूरी तरह तैयार माना गया है।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग