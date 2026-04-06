बीयू और भोज यूनिवर्सिटी में डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम, 20 दिन में आएगा रिजल्ट

MP News Digital Valuation System: बीयू और मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी में अब परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल होगी। दोनों विश्वविद्यालयों में उत्तर पुस्तिकाओं के ऑनलाइन मूल्यांकन (डिजिटल वैल्यूएशन) सिस्टम को लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। नई व्यवस्था से 20 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और मूल्यांकन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी। बीयू में हर साल लगभग 25 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होता है, वहीं भोज विवि में 70 हजार से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। दोनों संस्थानों में अब तक कॉपियों की जांच मैन्युअल तरीके से होती रही है।

