एमपी में सब्जियों पर दोहरी मार, ओलावृष्टि के चलते हो गईं नष्ट-उजड़ गए खेत

Vegetables- अमरीका-ईरान युद्घ का असर सब्जी कारोबार पर दिखने लगा है। मंडी में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की आवक तो बराबर हो रही है लेकिन डिमांड सीमित होने के चलते किसानों की उपज औने-पौने दामों में बिक रही है। हालात ऐसे हैं कि प्रतिदिन बड़ी मात्रा में मंडी पहुंचने वाली ​सब्जियों के सही दाम और बिक्री न होने के चलते हरी सब्जियां गोशालाओं में भेजी जा रही है। वहीं प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों से बदले मौसम के मिजाज के चलते ओलावृष्टि ने सब्जी के खेतों को काफी नुकसान पहुंचाया है। एलपीजी के चलते होटल-ढाबों में डिमांड गिरी होटल-रेस्त्रां, ढाबों सहित स्ट्रीट फूड वेंडर्स को डिमांड के अनुरूप कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे। इसका असर उनके कारोबार के साथ सब्जी उत्पादक किसानों पर पड़ा है।