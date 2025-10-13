खुल्ले पैसों को लेकर छिड़ा विवाद: भाजपा नेता के घर Blinkit से पहुंच गए गुंडे, इलाके में फैली दहशत

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार इलाके के दानिश हिल्स कॉलोनी में ब्लिंकिट कंपनी के डिलीवरी बॉयज ने जमकर हंगामा किया। 12 से ज्यादा डिलीवरी बॉयज ने कस्टमर और उनके नौकरों की लाठी-डंडों से हमला कर दिया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने छह डिलीवरी बॉयज सहित अन्य के खिलाफ मारपीट और बलवा का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। हालांकि, पुलिस ने ग्राहक से मारपीट और बलवा करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, अन्य की तलाश जारी है।



थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि हर्षित गुरु दानिश हिल्स कॉलोनी में रहते हैं। ब्लिंकिट कंपनी का पार्सल डिलीवर करने डिलवरी बॉय गया था। हर्षित की पत्नी ने पार्सल के बदले डिलीवरी बॉय को कुछ रकम कैश और बाकी ऑनलाइन देने को कहा। डिलीवरी बॉय ने पूरी रकम कैश या ऑनलाइन देने की बात कही। इसको लेकर डिलीवरी बॉय और हर्षित की पत्नी में बहस होने लगी। यह देख नौकरों ने डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया।