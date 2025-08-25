‘चिंता मत करो, मामा हमेशा साथ…’ युवक के लिए ‘शिवराज’ ने बढ़ाया हाथ

शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में चिकित्सकों से महेन्द्र की सेहत की विस्तृत जानकारी ली और उसके बेहतर से बेहतर इलाज के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि परेशानियाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अपनों का साथ मिल जाए तो कठिन समय भी आसान हो जाता है। भैरूंदा के सुकरवास निवासी भांजे महेंद्र मेहरा सड़क हादसे में गंभीर चोटिल हुए, तो पूरे गांव ने मिलकर न केवल उनके इलाज के लिए सहयोग राशि जुटाई, बल्कि अपनी दुआओं और साथ से भी हौंसला दिया।