‘चिंता मत करो, मामा हमेशा साथ…’ युवक के लिए ‘शिवराज’ ने बढ़ाया हाथ

MP News: मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरूंदा क्षेत्र के सुकरवास में इंसानियत और अपनत्व की मिसाल उस वक्त देखने को मिली जब गांव के लोगों ने अपने ही गांव के बेटे महेन्द्र मेहरा को बचाने के लिए एकजुट होकर चंदा इकट्ठा किया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल महेन्द्र की हालत नाजुक देख किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100 तो किसी ने 1000 रूपए तक की मदद की।
ग्रामीणों के इस सामूहिक प्रयास से महेन्द्र को इलाज के लिए राजधानी भोपाल के नर्मदा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये खबर जैसे ही सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान तक लगी। वह बिना देरी किए ही अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने न सिर्फ घायल महेन्द्र का हालचाल लिया, बल्कि उसके परिजनों को भी ढांढस बंधाया।
शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में चिकित्सकों से महेन्द्र की सेहत की विस्तृत जानकारी ली और उसके बेहतर से बेहतर इलाज के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए। शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि परेशानियाँ जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अपनों का साथ मिल जाए तो कठिन समय भी आसान हो जाता है। भैरूंदा के सुकरवास निवासी भांजे महेंद्र मेहरा सड़क हादसे में गंभीर चोटिल हुए, तो पूरे गांव ने मिलकर न केवल उनके इलाज के लिए सहयोग राशि जुटाई, बल्कि अपनी दुआओं और साथ से भी हौंसला दिया।
आगे शिवराज ने लिखा कि मैंने भोपाल स्थित नर्मदा अस्पताल पहुंचकर भांजे का हालचाल लिया और चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर बेहतर उपचार हेतु आवश्यक निर्देश भी दिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि भांजा शीघ्र स्वस्थ हो। मामा हमेशा साथ है।