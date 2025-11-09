एमपी में लाखों में होने वाली डील से पहले ही होटल से पकड़ाए तस्कर..

वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत तेंदुए की खाल, अंगों या ट्रॉफी का व्यापार, बिक्री, खरीद या कब्जा पूरी तरह प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर कड़ी सजा का प्रावधान है। जब्त की गई वस्तु और पकड़े गए तीन व्यक्तियों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए वन प्रभाग भोपाल को सौंप दिया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम अब पकड़े गए तीनों आरोपियो से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने तेंदुए का शिकार कहां और कब किया था। इसके साथ ही वो तेंदुए की खाल और सिर को किसे बेचने वाले थे।