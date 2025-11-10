Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद, वोटर लिस्ट ढूंढने में परेशानी

MP News: मध्यप्रदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट ठप्प पड़ गई है। उसे ओपन करने पर एरर शो हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 10, 2025

MP News: मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरु हो गया है। इसी के साथ मप्र चुनाव आयोग की वेबसाइट ठप्प पड़ गई है। जिसके कारण लोगों को 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट ओपन करने में स्क्रीन पर एरर शो हो रहा है।

कपल्स के लिए चुनौती

राजधानी भोपाल में बाहर के कई कप्लस नौकरी करते हैं। ऐसे में घर पर कोई नहीं रहता है। उन कपल्स को इस बात की चिंता सता रही है कि बीएलओ उनके घर गए और वह नहीं मिले नाम न कट जाए। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस समाधान निकालते हुए कहा है कि अगर घर पर कोई नहीं मिलता तो बीएलओ दो बार वहां जाएगा।

भरने होंगे फॉर्म

अगर एड्रेस बदलकर नए इलाके में नाम जुड़वाना है या पते में परिवर्तन करना है। तो उसके लिए फॉर्म-8 भरना होगा। पहली बार वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेश करने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। वहीं, वोटर्स घर-घर गणना के दौरान अनुपस्थित रहते हैं। उनके लिए चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 01:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद, वोटर लिस्ट ढूंढने में परेशानी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी कैबिनेट में लाड़ली बहनों को तोहफा, खाते में आएंगे 1500 रुपए, डिजिटल सेल करेगी निगरानी

MP Cabinet meeting today
भोपाल

पत्रिका पड़ताल में बड़ा खुलासा, अस्पताल से इलाज कराने गए HAI- HARI इंफेक्टेड होकर घर लौट रहे मरीज

mp news patrika investigation
भोपाल

एमपी में बनेगा ‘पश्चिमी बायपास’, 15 गांवों से ली जाएगी 155 हेक्टेयर जमीन

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

AIIMS में अब नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन, शुरु होगी डिजिटल सुविधा

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

सरकारी कार्यालयों में अब होगी फेस अटेंडेंस, पकड़े जाएंगे ‘फर्जी कर्मचारी’

MP news Face Attendance in government offices to caught fake employees
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.