एमपी चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद, वोटर लिस्ट ढूंढने में परेशानी

राजधानी भोपाल में बाहर के कई कप्लस नौकरी करते हैं। ऐसे में घर पर कोई नहीं रहता है। उन कपल्स को इस बात की चिंता सता रही है कि बीएलओ उनके घर गए और वह नहीं मिले नाम न कट जाए। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस समाधान निकालते हुए कहा है कि अगर घर पर कोई नहीं मिलता तो बीएलओ दो बार वहां जाएगा।