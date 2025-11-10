एमपी चुनाव आयोग की वेबसाइट बंद, वोटर लिस्ट ढूंढने में परेशानी

MP News: मध्यप्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) शुरु हो गया है। इसी के साथ मप्र चुनाव आयोग की वेबसाइट ठप्प पड़ गई है। जिसके कारण लोगों को 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट ओपन करने में स्क्रीन पर एरर शो हो रहा है।
राजधानी भोपाल में बाहर के कई कप्लस नौकरी करते हैं। ऐसे में घर पर कोई नहीं रहता है। उन कपल्स को इस बात की चिंता सता रही है कि बीएलओ उनके घर गए और वह नहीं मिले नाम न कट जाए। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस समाधान निकालते हुए कहा है कि अगर घर पर कोई नहीं मिलता तो बीएलओ दो बार वहां जाएगा।
अगर एड्रेस बदलकर नए इलाके में नाम जुड़वाना है या पते में परिवर्तन करना है। तो उसके लिए फॉर्म-8 भरना होगा। पहली बार वोटर लिस्ट में रजिस्ट्रेश करने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। वहीं, वोटर्स घर-घर गणना के दौरान अनुपस्थित रहते हैं। उनके लिए चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल और ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी है।
