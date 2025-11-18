3 प्रतिशत DA न मिलने पर MP के कर्मचारियों ने जताई नाराजगी, सरकार से मांगा समान भत्ता

MP News: मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार के समान मंहगाई भत्ता न मिलने से कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों का मानना है कि इस भीषण महंगाई के दौर में भत्ता ही एकमात्र सहारा है। जिसे सरकार के द्वारा घोषित नहीं किया गया है। जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से ही महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है।



अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा एवं सेमी गवरमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के संयोजक अनिल बाजपेई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों की कमर तोड़ रखी है। इसके कारण आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। हमें भरण-पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को केंद्र के समान 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा जल्द से जल्द करें।