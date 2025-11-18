Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

3 प्रतिशत DA न मिलने पर MP के कर्मचारियों ने जताई नाराजगी, सरकार से मांगा समान भत्ता

MP News: मध्यप्रदेश के लाखों कर्मचारी केंद्र के समान महंगाई भत्ता न मिलने से नाराज हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 18, 2025

da hike

MP News: मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार के समान मंहगाई भत्ता न मिलने से कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कर्मचारियों का मानना है कि इस भीषण महंगाई के दौर में भत्ता ही एकमात्र सहारा है। जिसे सरकार के द्वारा घोषित नहीं किया गया है। जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से ही महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है।

अर्द्ध शासकीय अधिकारी कर्मचारी सार्वजनिक उपक्रम संघ के प्रांताध्यक्ष अरुण वर्मा एवं सेमी गवरमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन के संयोजक अनिल बाजपेई ने मीडिया से बातचीत में बताया कि राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों की कमर तोड़ रखी है। इसके कारण आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। हमें भरण-पोषण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को केंद्र के समान 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा जल्द से जल्द करें।

सहायक अस्पताल प्रबंधक का ग्रेड-पे और प्रमोशन रुका

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के तहत स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में काम कर रहे नियमित शासकीय सहायक प्रदेश प्रंबधक सीएम से गुहार लगाएंगे कि उन्हें एक समान पद पर कार्यरत सहायक अस्पताल प्रबंधक के समकक्ष वेतनमान पे-ग्रेड एवं पदोन्नति दी जाए। ताकि उनके साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 07:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 3 प्रतिशत DA न मिलने पर MP के कर्मचारियों ने जताई नाराजगी, सरकार से मांगा समान भत्ता

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SunScreen लगाने से नहीं होती Vitamin-D की कमी, डॉ ने किया बड़ा खुलासा

Vitamin D Deficiency Myth
भोपाल

बाद मुद्दत तुम्हें देखकर ऐसा लगा, जैसे बेचैन दिल को करार आया… भाई को देखकर बोलीं पूर्व सीएम

Uma Bharti met with BJP State President Hemant Khandelwal
भोपाल

3000 से ज्यादा लोकेशन पर होगा सर्वे, फोरलेन-सिक्सलेन के पास बढ़ेंगे जमीनों के रेट

bhopal news
भोपाल

कमलनाथ को जन्मदिन की बधाई देने उमड़े लोग, हुई धक्कामुक्की

kamal nath
भोपाल

एमपी में किसानों के लैंड पुलिंग एक्ट वापस लेने पर पूर्व सीएम का बड़ा बयान

uma bharti
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.