एमपी में बदलेगी आबकारी नीति, शराब बिक्री पर लग सकता है प्रतिबंध; 3 मंत्री तैयार करेंगे प्रस्ताव

धार में वसंत पंचमी त्योहार को देखते हुए शहरी क्षेत्र में शराब क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके आदेश कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को जारी किए। आदेश के तहत 23 जनवरी शुक्रवार को धार नगर पालिका क्षेत्र एवं इसकी सीमा से लगी ग्राम पंचायत जेतपुरा की सीमा की शराब दुकानें 22 जनवरी गुरुवार की सांय 7 बजे से 23 जनवरी शुक्रवार को रात्रि 11.30 बजे तक बंद रखी जाने के लिए आदेशित किया गया है। साथ ही मदिरा के खरीदी-बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।