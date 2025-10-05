Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

‘जिस फ्लाइट में सवार थे शिवराज सिंह चौहान…उसी के पायलट निकले भाजपा सांसद’, अनाउंसमेंट सुनकर केंद्रीय मंत्री हुए मुरीद

MP News: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को पटना-दिल्ली से यात्रा कर रहे थे। उसी फ्लाइट के पायलट भाजपा सांसद भी थे।

2 min read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Oct 05, 2025

MP News: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार की शाम पटना-दिल्ली के बीच हवाई यात्रा कर रहे थे। उसी फ्लाइट के पायलट सह-कैप्टन पूर्व केन्द्रीय मंत्री और बिहार के छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूड़ी थे। इस दौरान राजीव प्रताप रूड़ी के हिंदी अनाउंसमेंट ने शिवराज सिंह चौहान का दिल जीत लिया।

भाजपा सांसद के मुरीद हुए शिवराज

जैसी ही पटना से फ्लाइट दिल्ली की ओर रवाना हुई। राजीव प्रताप रूडी ने हिंदी में अनाउंसमेंट शुरू किया। रूडी ने पटना में बारिश के बीच उड़ान भरने से लेकर बनारस, प्रयागराज और लखनऊ के दीदार होने और गंगा-यमुना के दर्शन कराते हुए दिल्ली तक पहुंचने के दौरान सरल-सहज भाषा में जानकारी दी। ये अनाउंसमेंट सुनकर शिवराज सिंह चौहान खुद को राजीव प्रताप रूडी की तारीफ करने से रोक नहीं पाए।

जानें शिवराज सिंह चौहान ने क्या लिखा

शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पर फोटो साझा करते हुए लिखा कि राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया...आज पटना से दिल्ली की हवाई यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय रही, क्योंकि इस फ्लाइट के सह-कैप्टन थे मेरे प्रिय मित्र, वरिष्ठ राजनेता और छपरा सांसद श्री राजीव प्रताप रूडी जी। आज आपने यात्रियों को जिस रोचक अंदाज में सरल भाषा के साथ यात्रा से जुड़ी जानकारी साझा की, उसने पूरी यात्रा के दौरान हम सबको यात्रा से जोड़े रखा।

कैसे आपने शुरुआत की, आज पटना के चारों ओर बादलों ने डेरा जमाए रखा है, कल से लगातार बारिश हो रही है। बादलों के बीच और हल्की बारिश के साथ हम दिल्ली की यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। रास्ते में हम बनारस के ऊपर से गुजरेंगे। फिर बाईं ओर प्रयागराज और दाईं ओर लखनऊ दिखाई देंगे। गंगा जी और यमुना जी के दर्शन करते हुए हम दिल्ली का सफर पूरा करेंगे और उतरते समय बादल न रहे तो नोएडा की हाई राइज बिल्डिंग्स की रोशनी भी देखने मिलेगी।

आप यात्रा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी बता रहे थे, आपका यह अंदाज बहुत निराला लगा। अंत में जब आपने सुखद और सफल यात्रा के लिए यात्रियों से ताली बजाने का अनुरोध किया, उसमें अलग ही आत्मीयता देखने मिली। सचमुच, यह अनुभव अद्भुत और अभूतपूर्व रहा।

ऐसे लोग विरले ही होते हैं, जो इतनी व्यस्तताओं के बीच भी अपने हुनर के लिए समय निकालते हैं। जमीन से जुड़े रहना इसी को कहते हैं। यादगार यात्रा के लिए आपका आभार।

Published on:

05 Oct 2025 01:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 'जिस फ्लाइट में सवार थे शिवराज सिंह चौहान…उसी के पायलट निकले भाजपा सांसद', अनाउंसमेंट सुनकर केंद्रीय मंत्री हुए मुरीद

