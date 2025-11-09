रीवा से दिल्ली के लिए कल उड़ान भरेगी फ्लाइट, 72 सीटर होगा विमान, हफ्ते में 3 दिन चलेगी

MP News: मध्यप्रदेश के विंध्यवासियों की लंबी घड़ी का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 10 नवंबर से अलायंस एयर की उड़ान शुरु हो रही है। जो कि हफ्ते में 3 दिन चलेगी। ये फ्लाइट दो घंटे 15 मिनट में रीवा से दिल्ली पहुंचा देगी।
रीवा एयरपोर्ट पर सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एलायंस एयर के 72 सीटर प्लेन को दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। इस हवाई सेवा के जरिए रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, ये 72 सीटर विमान हफ्ते में तीन दिन ही उड़ान भरेगा।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि अगले चरण में मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों से सभी फ्लाइट इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। हमसे मीडिया के लोग पूछते हैं कि इसके आगे और क्या? मेरा जवाब है कि एयरबस और 500 मीटर का रनवे और बढ़ा देंगे।
राजेंद्र शुक्ला ने आगे कहा कि आर्थिक, पर्यटन और औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए एटीआर-72 विमान के संचालन से विंध्य क्षेत्र के साथ ही जिले से लगे उत्तरप्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। दिल्ली के लिए वायु सेवा शुरू होने से विशेष रूप से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग