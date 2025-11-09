रीवा से दिल्ली के लिए कल उड़ान भरेगी फ्लाइट, 72 सीटर होगा विमान, हफ्ते में 3 दिन चलेगी

राजेंद्र शुक्ला ने आगे कहा कि आर्थिक, पर्यटन और औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए एटीआर-72 विमान के संचालन से विंध्य क्षेत्र के साथ ही जिले से लगे उत्तरप्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। दिल्ली के लिए वायु सेवा शुरू होने से विशेष रूप से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

