Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

रीवा से दिल्ली के लिए कल उड़ान भरेगी फ्लाइट, 72 सीटर होगा विमान, हफ्ते में 3 दिन चलेगी

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा से दिल्ली के लिए 10 नवंबर को फ्लाइट उड़ान भरेगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 09, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के विंध्यवासियों की लंबी घड़ी का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए 10 नवंबर से अलायंस एयर की उड़ान शुरु हो रही है। जो कि हफ्ते में 3 दिन चलेगी। ये फ्लाइट दो घंटे 15 मिनट में रीवा से दिल्ली पहुंचा देगी।

सीएम डॉ मोहन यादव रवाना करेंगे फ्लाइट

रीवा एयरपोर्ट पर सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एलायंस एयर के 72 सीटर प्लेन को दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। इस हवाई सेवा के जरिए रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, ये 72 सीटर विमान हफ्ते में तीन दिन ही उड़ान भरेगा।

अगले चरण में इन बड़े शहरों के लिए बढ़ेगी उड़ान

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि अगले चरण में मुंबई, पुणे, बेंगलुरु जैसे शहरों से सभी फ्लाइट इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। हमसे मीडिया के लोग पूछते हैं कि इसके आगे और क्या? मेरा जवाब है कि एयरबस और 500 मीटर का रनवे और बढ़ा देंगे।

शुक्ला बोले- प्रगति का नया अध्याय लिखा जा रहा

राजेंद्र शुक्ला ने आगे कहा कि आर्थिक, पर्यटन और औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए एटीआर-72 विमान के संचालन से विंध्य क्षेत्र के साथ ही जिले से लगे उत्तरप्रदेश के लोगों को भी लाभ मिलेगा। दिल्ली के लिए वायु सेवा शुरू होने से विशेष रूप से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 06:20 pm

Published on:

09 Nov 2025 06:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रीवा से दिल्ली के लिए कल उड़ान भरेगी फ्लाइट, 72 सीटर होगा विमान, हफ्ते में 3 दिन चलेगी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में सेना के दो जवानों के शव मिले, फैल गई सनसनी

Discovery of bodies of two Navy personnel in MP creates sensation
भोपाल

एमपी में बर्फीली हवाओं के कारण रिकॉर्ड तोड़ ठंड, कई जिलों में ​शीतलहर का अलर्ट जारी

एमपी में बर्फीली हवाओं के कारण पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ ठंड
भोपाल

एमपी में कांग्रेस ने करोड़ोें कमाए- की वोट चोरी, बीजेपी का बड़ा आरोप

BJP accuses MP Congress of making crores and stealing votes
भोपाल

एमपी में लाखों में होने वाली डील से पहले ही होटल से पकड़ाए तस्कर..

bhopal
भोपाल

Gold Rate: सोना-चांदी खरीदने से पहले जान लें आज का रेट, क्या हैं 18-22-24 कैरट के दाम

Gold Silver Rate Today Bhopal Indore
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.