भोपाल

भाजपा पूर्व सांसद का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विधर्मी प्रसाद बेचते मिलें तो जमकर ठुकाई करो’

MP News: भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि यदि प्रसाद बेचते हुए कोई विधर्मी पता चले तो जितनी हो सके उसकी ठुकाई करो

2 min read

भोपाल

image

Himanshu Singh

Sep 28, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने छोला मंदिर इलाके में दुर्गावाहिनी के पथ संचलन समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि मंदिरों में नवरात्रि में ऐसे कई ग्रुप बनाकर खोजना पडे़गा कि हमारे मंदिरों के आसपास प्रसाद कौन बेचता है? यदि प्रसाद बेचते हुए कोई विधर्मी पता चले तो जितनी हो सके उसकी ठुकाई करो। विधर्मियों से हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे और न ही उनको बेचने देंगे और न मंदिर में आने देंगे।

हमने ऐसे को पीएम बनाया जो पेरिस से कपड़े धुलवाता था

साध्वी प्रज्ञा ने पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को प्रथम प्रधानमंत्री बना दिया जो न तो वोटों में जीता था न देश के मन को जीता था न उसने देश के लिए किसी प्रकार से कोई सेवा की। ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो पेरिस में अपने कपड़े धुलवाने के लिए भेजता था अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था अंग्रेजी महिलाओं के समक्ष नतमस्तक होता था।

हमारे देश से कुठाराघात किया

आगे पूर्व सांसद ने कहा कि न चरित्र से अच्छा न चाल से अच्छा और न नेतृत्व अच्छा। ऐसे लोगों को पीएम बनाकर हमारे देश से कुठाराघात किया। कई सालों की स्वतंत्रता के बाद उन्हीं नीतियों के कारण हम उस कगार पर पहुंचे। जहां हमारे देश के कई देश बना दिए गए। हमारे देश के कई प्रदेशों में बंटवारा करवाने के लिए लोग आज भी प्रेरित कर रहे हैं।

भगवा को आतंकवाद कहने वालों को मिला मुंहतोड़ जवाब

प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि भगवा को आतंकवाद को कहने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा चुका है। वह भी किसी और ने नहीं, बल्कि आप सबने दिया था भगवा को आतंकवाद कहा। देश को विश्व में यूएन में बदनाम करने का प्रयास किया। ऐसे भगवा को बदनाम करने वाले लोगों को भोपाल में ही ध्वस्त कर दिया। ऐसे दुश्मनों को पराजित करने के लिए हम तैयार हैं जो सनातन के विरुद्ध मुंह उठाने का प्रयास करते हैं।

अपने घरों हथियार रखना चाहिए- साध्वी प्रज्ञा

साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि हां मैंने यह कहा कि आपको आपको अपने घरों में हथियार रखना चाहिए। हां मैंने कहा कि हथियारों को जरा धार तेज करके रखना चाहिए क्योंकि, जब हमारी बेटियों को बहनों को घरों में से उठाकर उनके टुकड़े करके रोड पर बिखेर दिए जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत पीड़ा होती है। इस पीड़ा को बाहर निकालने के लिए जब दुश्मन हमारे घर की दहलीज पार करने का प्रयास करें तो उनको बीच में से काट देना चाहिए।

Published on:

28 Sept 2025 07:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भाजपा पूर्व सांसद का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विधर्मी प्रसाद बेचते मिलें तो जमकर ठुकाई करो’

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 20 हजार प्राइवेट स्कूलों के बच्चोें की फीस भरेगी सरकार, बैंक खातों में डालेगी राशि

MP government will pay the fees of 20000 private schools
भोपाल

एमपी में महिला कर्मचारियों को बड़ी सौगात, सेलरी के संबंध में एडवाइजरी जारी

Advisory issued regarding salaries for female employees in MP
भोपाल

अगले 100 घंटे ‘ताबड़तोड़ बारिश’: 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

Garba Celebration: शिल्पा शिंदे को देखने उमड़े दर्शक, गरबा प्रेमियों संग लगाए ठुमके

Patrika Bhojpal Garba Mahotsav
भोपाल

एमपी के सभी BJP कार्यालयों में होगा बदलाव, भोपाल से हुई शुरूआत

MP BJP News
भोपाल
