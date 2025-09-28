भाजपा पूर्व सांसद का बड़ा बयान, बोलीं- ‘विधर्मी प्रसाद बेचते मिलें तो जमकर ठुकाई करो’

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की पूर्व सांसद और भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने छोला मंदिर इलाके में दुर्गावाहिनी के पथ संचलन समारोह में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने संबोधित करते हुए कहा कि मंदिरों में नवरात्रि में ऐसे कई ग्रुप बनाकर खोजना पडे़गा कि हमारे मंदिरों के आसपास प्रसाद कौन बेचता है? यदि प्रसाद बेचते हुए कोई विधर्मी पता चले तो जितनी हो सके उसकी ठुकाई करो। विधर्मियों से हम प्रसाद नहीं खरीदेंगे और न ही उनको बेचने देंगे और न मंदिर में आने देंगे।