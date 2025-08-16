एमपी के पूर्व मंत्री को कांग्रेस ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, झारखंड में संभालेंगे पर्यवेक्षक की भूमिका

सज्जन सिंह वर्मा मध्यप्रदेश कांग्रेस के कई पदों पर रहकर पार्टी के लिए कामकाज कर चुके हैं। वह लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। सज्जन वर्मा कमलनाथ सरकार में लोक निर्माण मंत्री रह चुके हैं। वह 15वीं लोकसभा में देवास से सांसद भी रह चुके हैं। इसके साथ ही 4 चार बार विधायक भी रह चुके हैं। वह साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव हार गए थे।



हालांकि, सज्जन सिंह वर्मा को किन जिलों की भूमिका मिली है। यह भी स्पष्ट नहीं है।