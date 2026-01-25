एमपी की चार हस्तियों को मिलेगा ‘पद्मश्री’, जानिए कौन-कौन लिस्ट में शामिल

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश की चारों विभूतियों पद्मश्री मिलने पर बधाई दी। साथ ही एक्स पर लिखा कि आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा घोषित देश के प्रतिष्ठित पद्म सम्मान- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में मध्यप्रदेश से चार विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा।



श्री भगवान दास रैकवार जी (खेल), श्री कैलाश चंद्र पंत जी (साहित्य एवं शिक्षा), श्री मोहन नागर जी (सामाजिक कार्य) और श्री नारायण व्यास जी (पुरातत्व) को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विभिन्न क्षेत्रों में आप सभी ने अद्वितीय योगदान से मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है और भावी पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा की प्रेरणा दी है।