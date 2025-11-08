Patrika LogoSwitch to English

‘एमपी सरकार ने बच्चों की थाली तक चुरा ली’, पचमढ़ी दौरे से पहले राहुल गांधी ने साधा निशाना

MP News: पचमढ़ी दौरे से पहले राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा।

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 08, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के पचमढ़ी दौरे से पहले कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने श्योपुर के विजयपुर में बच्चों को पेपर में खाना परोसे जाने को लेकर कहा कि इनका 'विकास' बस छलावा है।

राहुल बोले- मासूम बच्चों को इज्जत की थाली तक नसीब नहीं

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि आज मध्य प्रदेश जा रहा हूं। और जब से ये खबर देखी है कि वहां बच्चों को मिड-डे मील अख़बार पर परोसा जा रहा है, दिल टूट सा गया है। ये वही मासूम बच्चे हैं जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है, और उन्हें इज़्ज़त की थाली तक नसीब नहीं।

भाजपा पर बरसे राहुल गांधी

आगे राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल से ज्यादा की BJP सरकार, और बच्चों की थाली तक चुरा ली गई - इनका 'विकास' बस छलावा है, सरकार में आने का असली राज़ तो 'व्यवस्था' है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जो देश के बच्चों, भारत के भविष्य का इस दुर्दशा से पालन-पोषण कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला

श्योपुर जिले के विजयपुर के हुल्लपुर माध्यमिक शाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जो कि चार नवंबर का था। इसमें स्पष्ट दिखाई दिया कि स्कूल में बच्चों को कागज में खाना परोसा गया था। जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्ग ने कार्रवाई करते हुए भोगीराम धाकड़ को सस्पेंड कर दिया है।

