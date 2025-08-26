एमपी सरकार फिर लेगी 4800 सौ करोड़ रुपए का कर्ज, 5 महीने में 13वीं बार कर्ज ले रही सरकार

मोहन सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक के ई-कुबेर सिस्टम के जरिए कर्ज लिया जाएगा। मंगलवार को पहली किस्त में 2300 करोड़ रुपए लिए जाएंगे। जो कि 18 के लिए होगा। इसके ब्याज का भुगतान राज्य सरकार हर छह महीने में करेगी। ऐसे ही दूसरा कर्ज 2500 करोड़ रुपए का कर्ज 20 साल के लिए लिया जा रहा है। जिसका भुगतान हर 6 महीने में ब्याज के रूप में किया जाएगा। दोनों कर्ज लेने के बाद सरकार पर 4800 करोड़ रुपए का वित्तीय भार बढ़ जाएगा।

