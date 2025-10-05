भोपाल के 9 एंट्री पॉइंट पर बनेंगे भव्य प्रवेश द्वार, अगले हफ्ते से शुरू होगा काम

Grand entrance gates built in Bhopal (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: आइए। भोज-नर्मदा प्रवेश द्वार राजा भोज की नगरी में आपका हार्दिक स्वागत करता है…। भोपाल में एंट्री से पहले नर्मदापुरम रोड पर स्थित समरधा जोड़ पर आंगतुकों का भव्य स्वागत होगा। अगले हफ्ते से राजधानी भोपाल में बनने वाले नौ एंट्री गेटों में पहले स्वागत द्वार का काम शुरू हो जाएगा।
नगर निगम के कार्यपालन यंत्री प्रमोद मालवीय के अनुसार नर्मदापुरम रोड पर बनने वाला पहला प्रवेश द्वार रेड स्टोन से बनेगा। यह इतना भव्य होगा कि किसी बड़े महानगर में प्रवेश का अहसास होगा। कारीगरी प्रवेश द्वार की सुंदरता को और बढ़ाएगी। इस प्रवेश द्वार को बनाने का काम जून में ही शुरू होना था, लेकिन बरसात के कारण काम शुरू नहीं हो सका था। इस गेट को बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
समरधा जोड़ पर प्रस्तावित भोपाल का पहला प्रवेश द्वार करीब 6 महीने में बनकर तैयार होगा। प्लानिंग के मुताबिक लगभग 6 मीटर एरिया छोडकऱ इसे बनाया जाएगा। पूरे गेट का ब्यूटिफिकेशन भी होगा। इसके बाद इंदौर रोड पर एक गेट प्रस्तावित है। 9 एंट्री पॉइंट में से अभी 2 गेट के लिए जगह फाइनल हो चुकी है।
राजधानी में बनने वाले सभी नौ प्रवेश द्वारा प्रदेश के इतिहास से जुड़ी महान विभूतियों के नाम पर होंगे। श्रीराम, राजा भोज, राजा विक्रमादित्य और सम्राट अशोक के नाम पर इनका नाम रखा गया है।
मई में हो चुका है भूमिपूजन: भोज-नर्मदा प्रवेश द्वार का भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मई में किया था। राजधानी के सभी एंट्री गेट पर नौ भव्य प्रवेश द्वार बनाने की घोषणा पहले ही हो चुकी है। मपीआरडीसी की स्वीकृति के बाद नगर निगम काम शुरू कर रहा है।
निगम के अधिकारियों के अनुसार नर्मदापुरम रोड एमपीआरडीसी ने बनाई है। इसलिए नगर निगम को प्रवेश द्वार बनाने से पहले एमपीआरडीसी की एनओसी लेनी पड़ रही है।
