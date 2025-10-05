भोपाल के 9 एंट्री पॉइंट पर बनेंगे भव्य प्रवेश द्वार, अगले हफ्ते से शुरू होगा काम

नगर निगम के कार्यपालन यंत्री प्रमोद मालवीय के अनुसार नर्मदापुरम रोड पर बनने वाला पहला प्रवेश द्वार रेड स्टोन से बनेगा। यह इतना भव्य होगा कि किसी बड़े महानगर में प्रवेश का अहसास होगा। कारीगरी प्रवेश द्वार की सुंदरता को और बढ़ाएगी। इस प्रवेश द्वार को बनाने का काम जून में ही शुरू होना था, लेकिन बरसात के कारण काम शुरू नहीं हो सका था। इस गेट को बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी।