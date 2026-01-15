15 जनवरी 2026,

गुरुवार

भोपाल

एमपी में ‘हेड कांस्टेबल’ काटेंगे चालान, परिवहन विभाग का बड़ा फैसला

MP News: मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने प्रधान आरक्षकों को चालानी कार्रवाई के लिए तैनात किए जाने के संबंध में बड़ा फैसला लिया है।

भोपाल

Himanshu Singh

Jan 15, 2026

MP News: मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक के दवाब के चलते बड़ा फैसला लिया है। जिसमें विभाग की ओर से 42 प्रधान आरक्षकों को चालानी कार्रवाई करने के लिए तैनात किया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है, ताकि ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जाए।

मोटर व्हीकल एक्ट में होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग के प्रधान आरक्षक मोटर व्हीकल एक्ट की सभी धाराओं में कार्रवाई कर सकेंगे। इसकी अधिसूचना में संशोधन जारी कर दिया गया है। साथ ही नया गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। बता दें कि, परिवहन विभाग में केवल सीनियर अधिकारी, निरीक्षक और मंडल स्तर के अफसर चालानी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर स्टाफ की कमी के चलते कार्रवाई प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्रस्ताव भेजकर बदलाव किया गया है।

आपको बता दें कि, वर्तमान में परिवहन विभाग के पास सब-इंस्पेक्टर दर्ज के करीब 35 अधिकारी हैं। जबकि एएसआई स्तर का एक भी अधिकारी नहीं है। अब नए आदेश के बाद हवलदार स्तर के कर्मचारी को चालानी कार्रवाई की जिम्मेदारी दी जा सकेगी।

साल 2024 में 14 हजार से अधिक लोगों ने जान गंवाई

साल 2024 में राज्य के 14 हजार से अधिकर लोगों की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, इसलिए परिवहन और गृह विभाग ने चालानी कार्रवाई बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों से ट्रैफिक पर निगरानी रखने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

