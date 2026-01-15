एमपी में ‘हेड कांस्टेबल’ काटेंगे चालान, परिवहन विभाग का बड़ा फैसला

परिवहन विभाग के प्रधान आरक्षक मोटर व्हीकल एक्ट की सभी धाराओं में कार्रवाई कर सकेंगे। इसकी अधिसूचना में संशोधन जारी कर दिया गया है। साथ ही नया गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। बता दें कि, परिवहन विभाग में केवल सीनियर अधिकारी, निरीक्षक और मंडल स्तर के अफसर चालानी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन जमीनी स्तर पर स्टाफ की कमी के चलते कार्रवाई प्रभावित हो रही थी। इसे देखते हुए परिवहन आयुक्त कार्यालय से प्रस्ताव भेजकर बदलाव किया गया है।



आपको बता दें कि, वर्तमान में परिवहन विभाग के पास सब-इंस्पेक्टर दर्ज के करीब 35 अधिकारी हैं। जबकि एएसआई स्तर का एक भी अधिकारी नहीं है। अब नए आदेश के बाद हवलदार स्तर के कर्मचारी को चालानी कार्रवाई की जिम्मेदारी दी जा सकेगी।