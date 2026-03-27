तोड़े जाएंगे हाई क्लास बंगले और सरकारी निर्माण, अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन

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MP News: बड़ा तालाब कैचमेंट एरिया साफ करने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स एक सप्ताह बाद दोबारा अपनी कार्रवाई शुरू करने जा रही है। नगर निगम, बिल्डिंग परमिशन शाखा के माध्यम से टास्क फोर्स ने 347 ऐसे निर्माणों को अंतिम नोटिस जारी कर दिए हैं, जो कैचमेंट के अंदर बने पाए गए हैं। इसके अलावा फुल टैंक लेवल के अंदर मौजूद सबसे ज्यादा निर्माण को अभी तक हटाया गया है। इनमें से 55 निर्माण पूरी तरह से तोड़े गए हैं। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक, नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस की संयुक्त मुहिम अगले सप्ताह से शुरू की जाएगी, जिसमें बाकी बचे निर्माण को हटाया जाना है।
प्रशासन की पहली कार्रवाई भोपाल के टीटी नगर सीमा से शुरू की गई थी। इस क्षेत्र में भी सीमांकन का काम पूरा कर लिया गया है। एसडीएम अर्चना शर्मा की टीम ने यहां 127 अतिक्रमण चिह्नित कर नोटिस जारी किए हैं। इनमें 59 निजी और 78 सरकारी शामिल हैं। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की सास का रो-हाउस भी अतिक्रमण की सूची में शामिल है। तहसीलदार कुणाल राउत के मुताबिक, एक हफ्ते बाद बुलडोजर चलाया जाएगा। सभी चिह्नित अतिक्रमण हटाए जाएंगे। प्रशासन की टीम ने सेवनिया गौंड, प्रेमपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में भी सीमांकन का काम पूरा कर लिया है।
जांच के दौरान वन विहार के पास जॉक रेस्टोरेंट, लहर रेस्टोरेंट, वड्स एंड वेब, होटल रंजीत लेक व्यू, फूड जोन की 26 दुकानें, गेम जोन, कचरा कैफे, सुलभ कॉ्ह्रश्वलेक्स और लहर जिम सहित अन्य निर्माण शामिल हैं। प्रशासन का कहना है, 100 से अधिक झुग्गी भी हटेंगी। टास्क फोर्स में एसई प्रमोद मालवीय शामिल किए गए हैं।
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