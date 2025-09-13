‘हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट’ को लेकर Alert, डीलर्स पर एक्शन की तैयारी

यह पूरी प्रक्रिया सर्वर डाउन होने के चलते पिछले 10 दिनों से प्रभावित बनी हुई है। इसके अलावा शहर के तमाम डीलर्स इस काम में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के नाम पर मनमाने शुल्क की वसूली की जा रही है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जितेंद्र शर्मा के मुताबिक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले डीलर्स के खिलाफ जल्द ही अभियान शुरू किया जा रहा है।