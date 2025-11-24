‘भोपाल से मंडीदीप’ तक हाईवे जाम: मासूम से दुष्कर्म मामले में लाठीचार्ज, पुलिस ने खदेड़ा

MP News: मध्यप्रदेश के रायसेन जिले में गौहरगंज में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के विरोध में आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर मंडीदीप में सोमवार सुबह 11 बजे से हाइवे जाम कर रखा था। जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लम्बी-लम्बी कतारें लग गई थी। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिसके बाद भीड़ को नियंत्रण में किया गया। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है।
दरअसल, सकल हिंदू समाज के लोग सड़कों पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। जिससे सड़क के दोनों ओर जाम लग गया है।
पुलिस अलग-अलग टीमें बनाकर जगह-जगह छापामार कार्रवाई के साथ ही दस टीमों को इस कार्य में लगा रखा है, लेकिन घटना के तीन दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। वहीं, रविवार को जिले औबेदुल्लागंज और सुल्तानपुर नगर सहित बिनेका में इस घटना को लेकर खासा विरोध दिखा और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान सुबह से देर शाम तक बंद रखे। इस दौरान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और औबेदुल्लागंज में बायपास जोड़ के समीप बड़ी देर तक चक्काजाम किया गया। जिससे भोपाल-जबलपुर सहित बैतूल-नागपुर की तरफ जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी रही।
दरअसल, गौहरगंज में रहने वाला 23 वर्षीय सलमान उर्फ नजर पिता शहाबुद्दीन शुक्रवार शाम पास के एक गांव गया। यहां दुकान से चाकलेट लेकर घर के बाहर खेलती हुई छह साल की बच्ची को देकर अपने साथ जबरदस्ती जंगल में ले गया। जब नाबालिग के माता-पिता कुछ देर बाद घर से दूर उसे खोजते हुए पहुंचे, तो नाबालिग खून में लथपथ हालत में मिली। परिजन उसे तत्काल औबेदुल्लागंज अस्पताल ले गए। दो घंटे तक औबेदुल्लागंज में उपचार ना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी कार से नाबालिग को एम्स ले गए। घटना के बाद आरोपी सलमान मौके से फरार हो गया।
