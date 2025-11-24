‘भोपाल से मंडीदीप’ तक हाईवे जाम: मासूम से दुष्कर्म मामले में लाठीचार्ज, पुलिस ने खदेड़ा

दरअसल, सकल हिंदू समाज के लोग सड़कों पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। जिससे सड़क के दोनों ओर जाम लग गया है।



पुलिस अलग-अलग टीमें बनाकर जगह-जगह छापामार कार्रवाई के साथ ही दस टीमों को इस कार्य में लगा रखा है, लेकिन घटना के तीन दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। वहीं, रविवार को जिले औबेदुल्लागंज और सुल्तानपुर नगर सहित बिनेका में इस घटना को लेकर खासा विरोध दिखा और व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान सुबह से देर शाम तक बंद रखे। इस दौरान लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और औबेदुल्लागंज में बायपास जोड़ के समीप बड़ी देर तक चक्काजाम किया गया। जिससे भोपाल-जबलपुर सहित बैतूल-नागपुर की तरफ जाने वाले वाहनों की लंबी कतार लगी रही।