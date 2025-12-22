एमपी में निगम-मंडलों में नियुक्तियों की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, मची खलबली

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद चल रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ नाम फायनल हो चुके हैं जिनका कभी भी ऐलान किया जा सकता है। इन अटकलों के बीच सीएम मोहन यादव दिल्ली जा पहुंचे। उनके इस दौरे से निगम-मंडलों में नियुक्तियों की ख्वाहिश पाले बैठे पार्टी नेताओं की सांसें तेज हो गई हैं। इधर सीएम मोहन यादव ने नई दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन व केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की।