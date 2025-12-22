22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में निगम-मंडलों में नियुक्तियों की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, मची खलबली

CM Mohan Yadav- सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा, बीजेपी अध्यक्ष व मंत्रियों से की मुलाकात

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 22, 2025

CM Mohan Yadav reaches Delhi amid speculations of appointments in corporations and boards in MP

दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद चल रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ नाम फायनल हो चुके हैं जिनका कभी भी ऐलान किया जा सकता है। इन अटकलों के बीच सीएम मोहन यादव दिल्ली जा पहुंचे। उनके इस दौरे से निगम-मंडलों में नियुक्तियों की ख्वाहिश पाले बैठे पार्टी नेताओं की सांसें तेज हो गई हैं। इधर सीएम मोहन यादव ने नई दिल्ली में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन व केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की।

प्रदेश में निगम-मंडलों में नियुक्तियों का लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा है। बीजेपी के अनेक वरिष्ठ नेताओं का अहम पदों से नवाजा जाना तय है। सीएम मोहन यादव, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश के साथ मध्य क्षेत्र के प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी और अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख दीपक विस्पुते जैसे वरिष्ठ संघ पदाधिकारियों से भी इस संबंध में बातचीत की गई है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार निगम-मंडलों में नियुक्तियों पर सरकार और संगठन में सहमति बन चुकी है। कुछ नामों की सूची तैयार हो गई है। बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन नामों की पहली सूची सर्वसम्मति से तैयार की जा चुकी है, जिसकी घोषणा भर बाकी है।

बीजेपी के अनेक वरिष्ठ नेता करीब 2 साल से सांसें थामें निगम मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे नेताओं की धड़कनें सोमवार को तब तेज हो गईं जब​ सीएम मोहन यादव अचानक दिल्ली पहुंच गए। उनके दौरे पर निगम मंडलों के दावेदारों के अलावा प्रदेश की राजनीतिक वीथिकाओं में भी अटकलें लगने लगीं।

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को यशस्वी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी

इधर सीएम मोहन यादव नई दिल्ली में पार्टी नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर यशस्वी कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात की

दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से भी मुलाकात की। केंद्रीय विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री से इस मुलाकात को उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया।

ये भी पढ़ें

एमपी में कांग्रेसियों पर बल प्रयोग, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी गिरफ्तार, बस के आगे खड़े हो गए कार्यकर्ता
भोपाल
jitu patwari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Dec 2025 03:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में निगम-मंडलों में नियुक्तियों की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम मोहन यादव, मची खलबली

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश में 68 करोड़ ई-मेल ID और पासवर्ड लीक ! तुरंत रीसेट करें ये 10 पासवर्ड

MP Cyber Police Alert
भोपाल

यात्रियों को बड़ा झटका देने की तैयारी में रेलवे, इस दिन से बढ़ने वाला है किराया

Train Fare Increase
भोपाल

मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

Mohan Cabinet Meeting
भोपाल

मेट्रोपॉलिटन रीजन में शामिल होंगे 6 जिले, 12 नगरीय क्षेत्र, 15 औद्योगिक क्षेत्र

metropolitan region
भोपाल

नए साल में 1000 युवाओं को मिलेगा रोजगार, 13 करोड़ का होगा प्रोजेक्ट

Vande Bharat maintenance hub
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.