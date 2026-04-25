टूटी हॉकी स्टिक से बेस्ट प्लेयर बनने का सपना पूरा, एशिया कप में नजर आ सकती है एमपी की ये खिलाड़ी

Success Story: कहते हैं हौसला हो तो दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो… ऐसे कई उदाहरण हमें मिल भी जाएंगे जिनसे हम सीख सकते हैं हौसलों को कभी झुकने न दो, टूटने न दो, क्योंकि यही सिखाता है संघर्ष बस पल भर के हैं, जीत हमारी ही होगी। आज ऐसा ही एक एग्जाम्पल सेट किया है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की नौशीन नाज ने। गरीबी के दलदल में फंसी ये युवती आज हॉकी के राष्ट्रीय कैंप में ट्रेनिंग ले रही है। उसकी यह ट्रेनिंग उसे जापान में होने वाले हॉकी एशिया कप के लिए तैयार करेगी।